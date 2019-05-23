Відчувала себе приниженою: екс-учасниця Холостяк розговорилася після проекту

Фото: колаж РБК-Україна

Софія зізналася, що участь у проекті загартувала її характер

Учасниця шоу Холотяк Софія, яка залишила реаліті після 11 випуску після знайомства з батьками Микити Добриніна, на якому довела його маму до сліз, розповіла про участь у шоу та зізналася, що відхід з проекту став для неї "ударом по голові". Про це 22-річна дівчина розповіла в інтерв'ю "КП в Україні".

Після закінчення зйомок Софія повернулася на навчання. Вона зазначила, що сильно переймалася після відходу з Холостяка.

"Боляче, коли відмовляють і ранять твої почуття", - розповіла вона і після церемонії троянд залишилася на один день довше в будинку, де жили учасниці.

Коментуючи слова Добриніна перед розставанням про те, що він не відчуває взаєморозуміння між ними, Софія зізналася, що це її поранило.

Фото: instagram.com/holostyakstb

"Подивившись кілька фрагментів з шоу, думаю: "Чому при мені ти один, а перед камерою зовсім інший". Це дивно і неприємно", - сказала дівчина.

Також Софія розповіла, що не дивилася останній випуск зі свої участю, бо їй соромно через власні жарти. У той же час вона додала, що ставлення до Микити Добриніна у неї залишилося позитивне.

"Я розумію, що я могла його десь зачепити. Я така людина, яка без стьобу в близьких відносинах не може обійтися", - говорить дівчина.

Фото: instagram.com/holostyakstb

Зустрітися з іншими учасниками реаліті Холостяк вже після закінчення їй би хотілося, і жодних образ вона не відчуває. Також Софія заявила, що не збирається влаштовувати провокації на афтер-шоу.

Зазначимо, що дівчина вирішила брати участь у проекті Холостяк, щоб "прийняти себе", і зараз Софія зізналася, що стала впевненішою.

"Хочу подякувати всім коментаторам, які пишуть про мене всякий бруд. Це так загартовує... На початку було дуже прикро, не хотілося виходити з дому. Я відчувала себе приниженою", - розповіла вона.

Тет Микити і Софії, який не увійшов в ефір Холостяка (відео: instagram.com/holostyakstb)

Як повідомлялося раніше, знайомство з батьками учасниць шоу Холостяк у 10-му випуску стало для для Добриніна квестом.

Також ми писали про те, що співачка Оля Полякова різко висловилася про шоу "Холостяк" і про головного героя, якого виконавиця вважає не найгіднішим чоловіком. Додамо, що колишня учасниця проекту шоу Холостяк Наталі відповіла на різку заяву Полякової.