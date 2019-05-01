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Такой себе мужик: Полякова жестко раскритиковала шоу "Холостяк"

STYLERПерсоны    01.05.2019 - 21:42
Такой себе мужик: Полякова жестко раскритиковала шоу "Холостяк"
Оля Полякова высказалась о Никите Добрынине (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Оля Полякова резко высказалась о Никите Добрынине

Оля Полякова, которая известна своими скандальными выходками, резко высказалась в Instagram о шоу "Холостяк" и о главном герое, которого исполнительница считает не самым достойным мужчиной. 

"Я против, чтоб наши дочери смотрели на это и снимали эту модель поведения", - написала Ольга под роликом. Также она отметила, что поведение девушек, которые бегают за мужчиной, она считает неприемлимым.

"Куча баб сражается за одного, такого себе мужика. Вы сошли с ума? Вы еще деретесь за него, предъявляете какие-то претензии. Он вас за это выгоняет из проекта. Это вообще что такое? Вы не знаете, что патриархальная чушь уже давно закончилась? Этого всего не существует. Это отвратительный проект, который унижает женщину. Он наполнен сексизмом, шовинизмом, патриархальным цинизмом", - возмутилась Полякова.

Мы также писали, что Оля Полякова свела с ума бесконечными ногами в блестящем платье. Еще одна "изюминка" снимка - непосредственна сама локация.

Напомним, что Оля Полякова умилила душевным фото дочек-красавиц. На пляжном кадре Маша обнимет Алису. За спиной у них садится солнце и отображается в водной глади. 

Мы сообщали, что певица поразила "голым" фото в подъезде. Однако главная "изюминка" образа – конечно же, длинные и стройные ножки Поляковой. И выбранное платье как нельзя лучше подчеркивает точеную фигуру украинской исполнительницы.

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