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Так поступать не стоит: экс-участница шоу Холостяк ответила Поляковой

STYLERТелешоу    09.05.2019 - 21:59
Так поступать не стоит: экс-участница шоу Холостяк ответила Поляковой
Экс-участница шоу Холостяк Натали (instagram.com/holostyakstb)

Девушка рассказала, что главный герой проекта - лучший мужчина

Экс-участница проекта шоу Холостяк Натали ответила на заявление Оли Поляковой о том, что данный проект является отвратительным и унижает женщин. Свой ответ Натали рассказала в комментарии для издания "КП в Украине".

Натали сказала, что Оля Полякова – звезда, и к ее мнению стоит прислушиваться, но она считает, что украинская певица неправа.

"Оля Полякова – звезда и нужно прислушиваться к ее мнению. Но, с одной стороны, она не права. Я считаю, что оскорблять мужчину – это неправильно. Оля имеет право на свое мнение. Я рада, что участвовала в проекте "Холостяк". Хорошо, что получила подобный опыт в шоу, а не в реальной жизни. Ведь я же все время проявляла инициативу к мужчине. Благодаря проекту поняла, что так поступать не стоит. Проекту "Холостяк" нужно быть! Считаю, что на камеру можно построить отношения", – сказала Натали.

Так поступать не стоит: экс-участница шоу Холостяк ответила Поляковой

Экс-участница шоу Холостяк ответила Оле Поляковой (instagram.com/holostyakstb)

Также девушка отметила, что главный участник передачи – не просто какой-то человек, а лучший мужчина страны, которого для девушек выбрал телеканал.

"Я не согласна с ее мнением, что главный герой – это "какой-то человечек". А насчет того, что проект унижает женщин... Во-первых, на кастинги приходят десятки тысяч девушек. Если они настолько унижены, зачем тогда приходят на эти кастинги? Например, я верила, что канал СТБ выбрал за меня альфасамца, лучшего мужчину этой страны, за которого буду бороться. Оля Полякова – счастливая жена и мама. Поэтому ей кажется, что проект унижает женщин, но я так не думаю", – добавила Натали.

Напомним, ранее мы писали о том, что Полякова жестко раскритиковала шоу "Холостяк".

А также рассказывали о том, что холостяк Никита Добрынин довел девушку до слез и она покинула проект.

Холостяк 9: самая эмоциональная участница рассказала о жизни после шоу Такой себе мужик: Полякова жестко раскритиковала шоу "Холостяк"
Новости Украины ХолостякНикита ДобрынинОля Полякова
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