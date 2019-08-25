ЧП на популярном курорте: с базы отдыха под Запорожьем пропал ребенок (фото)

Фото: коллаж РБК-Украина

Мальчика ищут вторые сутки

На популярном курорте в Кирилловке под Запорожьем пропал мальчик - украинцев просят помочь найти ребенка. 10-летний Давид Самарский покинул базу отдыха "Золотые пески" на косе Пересыпь. Как сообщает издание "РИА Мелитополь", он вышел в неизвестном направлении еще вчера утром, и спустя сутки никаких вестей не появилось. Поиски продолжаются.

Мальчик приехал на отдых со своей семьей из Днепропетровской области.

Отмечается, что ребенок имеет склонность к бродяжничеству.

Также говорится о том, что у Давида есть проблемы со здоровьем.

В сети опубликовали фото пропавшего мальчика и дали приметы.

На курорте в Кирилловке пропал мальчик Давид Самарский (Фото: ria-m.tv)

На вид ребенку около 9 - 11 лет. У него худощавого телосложения, рост около 140 - 145 сантиметров. У Давида светлые волосы и зеленые глаза.

Украинцев просят в случае какой-либо информации о местонахождении мальчика сообщить об этом правоохранителям по телефону 102.

Напомним, на днях на курорте в Измаиле на берегу Дуная произошла трагедия. Пятилетний мальчик вместе с десятилетним братом отправился на пляж без сопровождения взрослых. Малыш пошел купаться в реку и утонул. Никто из отдыхающих помочь ему не смог.

Как сообщалось ранее, в конце июля под Киевом пропала 15-летняя девочка Мария Литвинова - она вышла из дома в селе Требухов в Броварском районе и предположительно могла отправится в столицу. В сети просили помочь найти подростка.

Также мы писали о том, что во Львове горе-отец доверил 3-летнюю дочку "другу". Мужчина зашел с ребенком в магазин и бросил там. Местная полиция объявила мужчину в розыск, и спустя несколько часов обстаятельства инцидента удалось выяснить. Ребенка временно забрали в приют.