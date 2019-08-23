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Пришел на пляж без родителей: в Измаиле утонул пятилетний ребенок

STYLERЖизнь    23.08.2019 - 20:37
Пришел на пляж без родителей: в Измаиле утонул пятилетний ребенок
Иллюстративное фото (pixabay.com)

С мальчиком был 10-летний брат

В Измаиле на берегу Дуная произошла трагедия. В водоеме утонул пятилетний мальчик, который пришел отдыхать на пляж без родителей. В полицию сообщили очевидцы трагического происшествия.

Правоохранительные органы установили, что утонувший ребенок жил в селе Матроска, а на пляж пришел в сопровождении десятилетнего брата. Очевидцы рассказали, что мальчик начал тонуть в реке внезапно, и никто не смог помочь ему спастись.

Люди пытались помочь ребенку, но не успели - мальчик исчез под водой. Сейчас на месте происшествия работают полицейские и спасатели. Поиски ребенка продолжаются.

Пришел на пляж без родителей: в Измаиле утонул пятилетний ребенокИллюстративное фото (открытые источники)

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье 115 (умышленное убийство с пометкой "несчастный случай") Уголовного кодекса Украины.

Как мы ранее писали, мужчина забил до смерти своего соседа из-за старых ссор и конфликтов, которые он решил "закрыть" после употребления спиртных напитков. Жуткий инцидент произошел под Херсоном в одном из сел Голопристанского района.

Также мы сообщали, что в Кирилловке - одном из самых популярных украинских курортов на Азовском море в воскресенье, 18 августа, произошло несколько чрезвычайных событий, которые угрожали жизни отдыхающих.

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