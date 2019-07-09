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Бросил в магазине: во Львове горе-отец доверил 3-летнюю дочку "другу" (фото)

STYLERЖизнь    09.07.2019 - 19:58
Бросил в магазине: во Львове горе-отец доверил 3-летнюю дочку "другу" (фото)
Иллюстративное фото (pixabay)

Во Львове девочку оставили в магазине и поставили "на уши" полицию

Во Львове бросили маленькую девочку в магазине, после чего работники ювенальной превенции Галицкого отдела полиции забрала ребенка в отдел, а правоохранители обратились к украинцам с просьбой помочь установить родителей малышки.

Позже выяснилось, что 3-летнюю девочку отец оставил со своим другом, который зашел с ребенком в магазин на улице Кулиша, 23 и просто бросил там. Об этом рассказал депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич в своем Facebook 9 июля.

Бросил в магазине: во Львове горе-отец доверил 3-летнюю дочку &quot;другу&quot; (фото)

Во Львове в магазине бросили ребенка (Фото: facebook.com/MVS.LVIV)

Мужчину с девочкой в магазине сняла камера видеонаблюдения, установленная возле продавцов.

Бросил в магазине: во Львове горе-отец доверил 3-летнюю дочку &quot;другу&quot; (фото)

Полиция искала родителей девочки, которую бросили в магазине (Фото: facebook.com/groups/varta1.official)

Странная история с брошенным ребенком поставила "на уши" полицию области. Девочка ничего не говорила, и правоохранители просили откликнуться всех, кому известно имя и адрес проживания малышки или его родных. Решался вопрос о помещении ее в Дом ребенка.

Сначала предпологалось, что это ребенок из Зарудцев (Зашков), и ее удочерила с сестрой семья из Львова. Позже эта информация не подтвердилась.

Зинкевич рассказал, что нашелся отец девочки вместе с бабушкой, мать умерла в прошлом году в августе.

Бросил в магазине: во Львове горе-отец доверил 3-летнюю дочку &quot;другу&quot; (фото)

Во Львове в магазине бросили девочку (Фото: facebook.com/MVS.LVIV)

"Отец оставил ребенка с другом, который завел ее в магазинах и оставил - пока всю ситуацию устанавливают", - написал он.

Сейчас ребенок останется в приюте.

Пользователи сети возмущаются таким отношением взрослого к ребенку и недоумевают, почему отец девочки отавил ее с таким "ответственным" другом.

Бросил в магазине: во Львове горе-отец доверил 3-летнюю дочку &quot;другу&quot; (фото)

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Напомним, на днях в Киеве в специальном месте для добровольного и анонимного отказа от детей оставили двухдневного ребенка

Как сообщалось ранее, в Днепропетровской области 11-летняя Карина Агрипишина почти пять лет живет в больнице, куда попала с диагнозом хроническая почечная недостаточность. Родные бросили девочку фактически на произвол судьбы и ребенок самостоятельно борется за жизнь. 

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