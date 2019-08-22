Это жутко и больно: одна их похищенных женщин в Броварах рассказала новые детали

Исчезновение двух женщин в Броварах - новые детали (Коллаж РБК-Украина)

Надежда Головач оказалась фигуранткой еще одного громкого дела

Похищенная Юлия Зайковская, которая вместе со своей матерью таинственно исчезла в Броварах в субботу, а потом была найдена сотрудниками правоохранительных органов, откровенно рассказала, что с ней произошло. Видео записала ее близкая подруга и опубликовала в социальных сетях.

Юлия Зайковская честно призналась, что не готова откровенно рассказать, что произошло в ее семье. Однако подруга Зайковской попросила ответить на вопросы, так как в СМИ уже начли тиражировать слухи об истории исчезновения.

"Это очень сложно описывать. Меня похитили сотрудники СБУ, прокуратуры, точнее не похитили, а спрятали, так как уже были неопровержимые доказательства того, что нас с мамой собираются убить в ночь с субботы на воскресенье в нашем доме. Заказчиком убийства стал мой отчим, которого я 25 лет называла папой. А также его жена, подруга жены и ее муж. Собственно, они и стали посредниками. Страшно осознавать, что находишься на грани жизни и смерти. Страшно, что на такое мог решиться близкий человек. Мой ребенок пережил дикий стресс и сейчас она находится рядом со мной. Несколько дней она не знала, что происходит и где находиться ее мама", - рассказала Зайковская.

Также она поблагодарила всех, кто участвовал в спецоперации, кто помог остаться ей в живых, тех, кто занимался поисками и переживал за нее и за ее маму.

Юлия Зайковская рассказала, кто ее похитил и кто был заказчиком ее убийства (видео: YouTube/At Brovary)

Кроме того, стала известная еще одна шокирующая информация о семье женщин, которые пропали под Броварами. Спикер прокуратуры Киевской области Надежда Максимець сообщила, что Надежда Головач была ранее обвинена в том, что организовала избиение своего супруга Александра, который теперь задержан по обвинению в покушении на убийство.

Скриншот поста (facebook.com/Надежда Максимець)

"Его бывшая жена никак не хотела делиться с ним имуществом, поэтому обратилась к злоумышленникам, чтобы он не имел ни возможности, ни сил с ней судиться, сделать его инвалидом, за что щедро платила", - говорится в видео, которое разместила Максимець.

Также указано, что Головач пообещала преступникам 3000 долларов за избиение, но все три попытки закончились неудачно. Также она была готова заплатить за убийство мужа – 10 тысяч долларов. На данный момент обвинительный акт по делу Головач находится в суде и дело все еще на рассмотрении, на стадии допроса свидетелей.

Надежда Головач обвиняется в организации избиения своего мужа (YouTube/Надзвичайні новини)

Напомним, ранее мы писали о том, что в деле о пропаже двух женщин под Броварами появились новые детали.

А также рассказывали о том, что похищение Головач и Зайковоской было тщательно спланированной спецоперацией.