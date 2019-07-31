Помогите найти: под Киевом пропала 15-летняя девочка (фото)

Под Киевом пропала 15-летняя девочка (Фото: коллаж РБК-Украина)

Мария Литвинова может находиться в столице

Украинцев просят помочь найти пропавшего ребенка - 15-летняя девочка Мария Литвинова 30 июля днем вышла из дома в селе Требухов в Броварском районе под Киевом и до сих пор не вернулась. Об этом передает "dtp.kiev.ua" на странице в Facebook.

Также в сети опубликовали фото пропавшей девочки и передали ее приметы.

Подростка в настоящее время разыскивают сотрудники Броварского отдела полиции.

Мария около 15:00 ушла из дома по улице Гоголевская. На связь с родными не выходит.

Отмечается, что подросток может находиться в столице.

Девочке на вид около 16-17 лет, ее рост - 165 см, имеет полное телосложение, лицо круглой формы, глаза голубые, длинные русые волосы (до плеч).

Мария Литвинова пропала 30 июля под Киевом (Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)

Одета в белую футболку, черные спортивные штаны, текстильные черные кеды. С собой у подростка был черный рюкзак из кожзаменителя.

"При наличии любой информации о возможном места нахождения девушки, сообщать по телефону спецлинии полиции "102" или 097-759-43-24", - говорится в сообщении.

Напомним, что 19 июля в селе Белогородка Киевской области пропала 12-летняя Анастасия Серик. Девочка ушла из дома и до сих пор не вернулась.

Также мы писали о том, что во Львове горе-отец доверил 3-летнюю дочку "другу". Мужчина зашел с ребенком в магазин и бросил там. Местная полиция объявила мужчину в розыск, и спустя несколько часов обстаятельства инцидента удалось выяснить. Ребенка временно забрали в приют.

Как сообщалось ранее, недавно под Киевом во время отдыха на даче пропала 89-летняя пенсионерка Екатерина Гринчук. Пожилая женщина страдает склерозом.