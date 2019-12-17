НП в метро Києва: пасажири влаштували самосуд над грабіжником (відео)

У метро Києва пасажири влаштували самосуд над грабіжником (колаж: РБК-Україна)

У київському метро пасажири зловили і побили кишенькового злодія

В метро Києва пасажири розправилися над кишеньковим злодієм, який промишляв у підземці. Один з пасажирів вказав на хлопця, звинувативши його в крадіжці особистих речей. Тоді кілька чоловіків виволокли його з вагона і утримували до прибуття поліції. Відео опублікував ресурс Київ Оперативний у Facebook.

Відомо, що пограбування і самосуд, що послідував за ним, сталися на станції метро Контрактова площа.

На записі видно, як грабіжника затримують. Крім того, один з пасажирів, який ймовірно став жертвою кишенькового злодія, накидається на лежачого хлопця і б'є його кулаками по голові, а потім ще й б'є головою об плитку. Причому все це відбувається при поліцейському, що тримає підозрюваного.

Відео з самосудом над зухвалим грабіжником можна побачити тут.

В метро Києва пасажири влаштували самосуд над грабіжником (фото: facebook.com/KyivOperativ)

У коментарях до відео користувачі впевнені, що нахабний грабіжник надто легко відбувся і треба було б дати більше.

Виробнича травма. Нехай звертається до профспілки за допомогою.

Механічне виховання! Дуже ефективно і корисно!

Садисти. Могли б просто руку відрубати та відпустити.

Мало отримав, гів*а шматок.

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