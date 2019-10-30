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В киевском метро рассказали о самой дорогой вещи, потерянной пассажиром

STYLERЖизнь    30.10.2019 - 14:22
В киевском метро рассказали о самой дорогой вещи, потерянной пассажиром
В метро Киева рассказали о самой дорогой находке (коллаж: РБК-Украина)

В Киевском метрополитене очень часто теряют ценные вещи

В Киевском метрополитене существует собственное бюро находок, куда практически каждый день сносят утерянные в вагоне и на станциях личные вещи и документы. Сотрудники метро рассказали о самой дорогой вещи, которую потерял пассажир.

Чаще всего пассажиры теряют в подземке кошельки, зонтики, перчатки, телефоны, шарфики, сумки, а также пакеты с вещами, пишет УНН.

В числе самых дорогих вещей, потерянных в метро в 2019 году, смартфон iPhone X, ноутбук, набор электроинструментов, а также кошелек с суммой в 3 тысячи гривен.

Стоит отметить, что стоимость нового iPhone X на данный момент составляет около 20 тысяч гривен.

В киевском метро рассказали о самой дорогой вещи, потерянной пассажиром

В метро Киева рассказали о самой дорогой находке (фото: pixabay.com)

Кроме того, в метрополитене рассказали, как долго они хранят находки. Так, если владелец не вернулся за потерей в течение шести месяцев, вещь становится собственностью государства.

А с начала 2019 года на хранение в бюро находок киевского метро поступило 180 вещей. Всего за 60 пришли их законные владельцы.

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