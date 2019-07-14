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ЧП в аэропорту "Киев": новые подробности и видео с места крушения

STYLERЖизнь    14.07.2019 - 09:51
ЧП в аэропорту "Киев": новые подробности и видео с места крушения
ЧП в аэропорту Киев (фото: facebook.com-airportkiev)

Службы аэропорта быстро среагировали на произошедшее и грамотно организовали эвакуацию

12 июля около 23:40 в международном аэропорту "Киев" произошло ЧП: Boeing 737-300 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, вследствие чего возникли проблемы в работе аэропорта. Видео с места происшествия опубликовал в соцсети Facebook Александр Сирота.

"Столько было проведено часов в воздухе! Сколько легких взлетов и мягких посадок! И всегда всё было отлично! Сегодня испытал на себе как оно - оказаться внутри самолета, который слетает с полосы, ломает шасси и ползет на брюхе, цепляя двигателем кочки. Ощущение неприятное! Было страшно!" - отметил очевидец.

 

ЧП в аэропорту "Киев" (фото: facebook.com/sirota.don)

Также мужчина заявил, что службы аэропорта довольно быстро среагировали на произошедшее и грамотно организовали эвакуацию. 

ЧП в аэропорту "Киев" (видео: facebook.com/sirota.don)

Ранее РБК-Украина сообщало, что авиакомпания Wizz Air перенесет свои рейсы в аэропорт "Борисполь".

Напомним, что 10 июля в лондонском аэропорту Гатвик приостановили полеты. Инцидент связан с проблемами системы контроля воздушного трафика. 

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