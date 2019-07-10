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В лондонском аэропорту Гатвик приостановили полеты

Новости » Происшествия    10.07.2019 - 22:14
В лондонском аэропорту Гатвик приостановили полеты
Фото: лондонский аэропорт Гатвик (Wikipedia)

Авиаперелеты приостановили в связи с проблемами системы контроля воздушного трафика

Лондонский аэропорт Гатвик приостановил все полеты и прием авиарейсов в связи с проблемами системы контроля воздушного трафика. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на администрацию аэропорта

По словам администрации, на данный момент ведутся работы по восстановлению работы аэропорта.

"По состоянию на 18:00 (19:00 по Киеву) среды, 10 июля в связи с неполадками систем управления воздушным движением диспетчерских вышек Гатвика рейсы временно приостановлены. В настоящий момент мы вместе с компанией ANS (Air navigation solutions), предоставляющей нам услуги диспетчерского управления воздушным движением, работаем над тем, чтобы исправить неполадки как можно скорее", - говорится в сообщении.

Сообщается, что проблема возникла в диспетчерской башне.

Аэропорт Гатвик имеет наиболее загруженную взлетно-посадочную полосу в мире, с взлетом или посадкой каждые 80 секунд в часы пик.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что авиакомпания Wizz Air, из-за закрытия на ремонт взлетно-посадочной полосы с 2 по 12 сентября в международном аэропорту "Киев" им. И. Сикорского, перенесет свои рейсы в аэропорт "Борисполь"

Кроме того, в аэропорту Схипхоле (Нидерланды) столкнулись два самолета Boeing 737-800 авиакомпании KLM и Airbus A320 авиакомпании ЕasyJet. Представитель аэропорта сказал, что столкновение произошло после того, как самолеты начали движение. В результате происшествия никто не пострадал. На данный момент выясняются причины столкновения.

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