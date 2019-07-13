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ЧП в аэропорту "Киев": рейсы отменяют

STYLERЖизнь    13.07.2019 - 12:29
ЧП в аэропорту "Киев": рейсы отменяют
Фото: facebook.com-airportkiev

Происшествие привело к значительным проблемам в работе аэропорта

12 июля около 23:40 в международном аэропорту "Киев" произошло ЧП при попытке самолета компании Belavia приземлиться. В следствии этого возникли проблемы в работе аэропорта. Об этом сообщает palasatka в соцсети Instagram.

"Минск-Киев. Самолет Belavia в Жулянах вылетел со взлетно-пасадочной полосы в поле. Пилот успел затормозить, чтобы не въехать в ограждения. Но фонари на поле, все-таки, немного помяли", - написала очевидица инцидента.

ЧП в аэропорту &quot;Киев&quot;: рейсы отменяютФото: instagram.com/palasatka

Согласно информации на онлайн-табло аэропорта, девять рейсов на вылет из аэропорта были отменены, еще пять вылетов задерживаются. Подобная ситуация и с прибывающими рейсами, где были отменены девять рейсов.

ЧП в аэропорту &quot;Киев&quot;: рейсы отменяютФото: instagram.com/palasatka

На данный момент задерживаются сразу десять прилетов, кроме того, задержки распространяются и на вечерние рейсы. Также уточняется, что пострадавших не обнаружено.

Ранее РБК-Украина сообщало, что авиакомпания Wizz Air перенесет свои рейсы в аэропорт "Борисполь".

Напомним, что 10 июля в лондонском аэропорту Гатвик приостановили полеты. Инцидент связан с проблемами системы контроля воздушного трафика. 

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