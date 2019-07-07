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Wizz Air временно перенесет рейсы в аэропорт "Борисполь"

Новости » Туризм    07.07.2019 - 22:45
Wizz Air временно перенесет рейсы в аэропорт "Борисполь"
Иллюстративное фото (flickr.com/Guido Benedetto)

Перенос рейсов связан с закрытием взлетно-посадочной полосы аэропорта "Киев"

Авиакомпания Wizz Air, из-за закрытия на ремонт взлетно-посадочной полосы с 2 по 12 сентября в международном аэропорту "Киев" им. И. Сикорского, перенесет свои рейсы в аэропорт "Борисполь". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на avianews.com.

В компании сообщили, что из-за переноса рейсов возможны незначительные изменения расписания вылетов и прилетов рейсов.

"Пассажиры, чьи рейсы будут нарушены, будут проинформированы о возможных опциях, и им автоматически предложат альтернативные перелеты", - заявили в компании.

Также сообщается, что если пассажир забронировал перелет с вылетом в аэропорту "Киев", однако не захочет лететь из аэропорта "Борисполь", а он сможет вернуть без штрафа полную стоимость авиабилета, или получить кредит в размере 120% от стоимости перелета на свой аккаунт, который можно будет использовать для осуществления других бронирований.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Wizz Air добавит 10 еженедельных рейсов до Львова. Изменение частоты коснется пяти направлений, в частности, наибольшее увеличение произойдет на линии Львов-Братислава, на которой Wizz Air в будущем зимнем сезоне будет выполнять п'пять рейсов в неделю, а не два, как годом ранее.

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