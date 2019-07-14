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НП у аеропорту "Київ": нові подробиці та відео з місця аварії

STYLERЖиття    14.07.2019 - 09:51
НП у аеропорту "Київ": нові подробиці та відео з місця аварії
НП в аеропорту Київ (фото: facebook.com-airportkiev)

Служби аеропорту швидко зреагували на подію та грамотно організували евакуацію

12 липня близько 23:40 у міжнародному аеропорту "Київ" сталася НП: Boeing 737-300 викотився за межі злітно-посадкової смуги, внаслідок чого виникли проблеми в роботі аеропорту. Відео з місця події опублікував у соцмережі Facebook Олександр Сирота.

"Стільки було проведено годин у повітрі! Скільки легких злетів та м'яких посадок! І завжди все було відмінно! Сьогодні випробував на собі, як воно - опинитися всередині літака, що злітає зі смуги, ламає шасі і повзе на череві, чіпляючи двигуном купини. Відчуття неприємне! Було страшно!" - зазначив очевидець.

 

НП в аеропорту "Київ" (фото: facebook.com/sirota.don)

Також чоловік заявив, що служби аеропорту досить швидко зреагували на подію і грамотно організували евакуацію.

НП в аеропорту "Київ" (відео: facebook.com/sirota.don)

Раніше РБК-Україна повідомляло, що авіакомпанія Wizz Air перенесе свої рейси в аеропорт "Бориспіль".

Нагадаємо, що 10 липня у лондонському аеропорту Гатвік призупинили польоти. Інцидент пов'язаний з проблемами системи контролю повітряного трафіку.

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