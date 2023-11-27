Чотири найкращі смартфони Android у 2023 році з найпотужнішою батареєю
Під час можливих відключень електроенергії українці стикаються із труднощами підтримки заряду своїх пристроїв. На щастя, з'явився рейтинг топових смартфонів, які мають більш ємні акумулятори, що дозволяє їм довше зберігати заряд в умовах обмеженої доступності електроенергії.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на сайт про мобільні телефони GSMArena.
Ulefone Power Armor
Корпус цієї моделі виготовлений із міцного полікарбонату. LCD матриця, доповнена діагоналлю 6.81 дюйма і відповідним роздільною здатністю 1560х720рх підтримує формат HD+.
Також Ulefone Armor 13 може похвалитися відмінним, за своєю ціною залізом. Процесор Helio G95 з графікою Mali-G76 та 8Гб оперативної пам'яті робить модель цілком гідною. Батарея пропонує більш ніж вражаючу ємність 13 200 мА/год.
Не обділили розробники Ulefone Armor 13 якістю фото. Основний модуль з роздільною здатністю 48+8+2+2Мп та фронтальний з 16Мп подарує цілком пристойну якість зйомки.
Ulefone Power Armor (фото: ROZETKA)
Doogee S88 Pro
Неймовірний смартфон, створений для тих, кому потрібен максимально надійний інструмент, що не боїться падінь, ударів, води і бруду. Пристрій виконаний в корпусі з пластику, металу і гуми, який захищений від пилу і вологи відповідно до стандартів IP68, IP69K і MIL-STD-810G.
Doogee S88 Pro Pro оснащується 8-ядерним процесором MediaTek Helio P70, здатним на комфортному рівні впоратися з більшістю повсякденних завдань. 6,3-дюймовий дисплей виконаний за технологією IPS і підтримує дозволом 2340х1080 точок, що забезпечує щільність пікселів в 410 ppi.
Основна камера смартфона складається з трьох сенсорів на 21 і пари по 8 МП. Фронтальна камера отримала модуль на 16 МП. DOOGEE S88 Pro оснащується ємним акумулятором на 10 000 мА/год, який підтримує швидку і бездротову зарядку.
Doogee S88 Pro (фото: Цитрус)
Sony Xperia 10 V
Дизайн і корпус Sony Xperia 10 V обіцяють вам неперевершені враження і надзвичайну комфортність в руках. Завдяки розмірам 155x68x8.3 мм, Sony Xperia 10 V чудово лежить в руці, дозволяючи легко керувати ним однією рукою. З вагою лише 159 грам, він легкий і портативний, завдяки чому ви завжди будете готові до дії.
Смартфон не боїться навіть води. Завдяки стандарту IP68, він витримає навіть поглибокий занурений в воду на певний час.
Серцем Sony Xperia 10 V є чіпсет Qualcomm Snapdragon 695, який працює на частоті до 2200 МГц. Він має 8 ядер, включаючи 6 ядер Kryo 660 Silver та 2 ядра Kryo 660 Gold.
Основна камера з матрицею 48 мегапікселів, оптичним зумом 2x, стабілізацією та підтримкою HDR10+ перетворює кожне фото в шедевр.
З батареєю об'ємом 5 000 мА/год і підтримкою швидкої зарядки, Sony Xperia 10 V забезпечить вас потужністю для ваших завдань на весь день.
Sony Xperia 10 V (фото: ROZETKA)
Realme 6i
Виробник встановив акумулятор на 5 000 мА/год. Отже, телефон здатний працювати довго навіть за серйозних навантажень.
Основна камера з чотирма модулями - головна особливість моделі. Якість знімків з основної камери тішить: ґаджет навіть в автоматичному режимі успішно справляється з денним зніманням. Всі світлини чіткі, з якісною деталізацією.
Обсяг сховища можна розширити за допомогою microSD.
Апарат дістав 6.5-дюймовий IPS-дисплей із тонкими рамками. Роздільна здатність в екрана 1600x720 пікселів, дивитися серіали і гортати стрічку новин буде комфортно.
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