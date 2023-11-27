Четыре лучших смартфона Android в 2023 году с самой мощной батареей

При возможных отключениях электроэнергии украинцы сталкиваются с трудностями поддержки заряда своих устройств. К счастью, появился рейтинг топовых смартфонов, обладающих более емкими аккумуляторами, что позволяет им дольше сохранять заряд в условиях ограниченной доступности электроэнергии.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт о мобильных телефонах GSMArena .

Ulefone Power Armor

Корпус этой модели изготовлен из прочного поликарбоната. LCD матрица, дополненная диагональю 6.81 дюйма и соответствующим разрешением 1560х720рх, поддерживает формат HD+.

Также Ulefone Armor 13 может похвастаться отличным, по своей цене железом. Процессор Helio G95 с графикой Mali-G76 и 8Гб оперативной памяти делает модель вполне достойной. Батарея предлагает более чем впечатляющую емкость 13 200 мА/ч.

Не обделили разработчики Ulefone Armor 13 качеством фото. Основной модуль с разрешением 48+8+2+2Мп и передний с 16Мп подарит вполне приличное качество съемки.

Ulefone Power Armor (фото: ROZETKA)

Doogee S88 Pro

Невероятный смартфон, созданный для тех, кому нужен максимально надежный инструмент, не боящийся падений, ударов, воды и грязи. Устройство выполнено в корпусе из пластика, металла и резины, которое защищено от пыли и влаги в соответствии со стандартами IP68, IP69K и MIL-STD-810G.

Doogee S88 Pro Pro оснащается 8-ядерным процессором MediaTek Helio P70, способным на комфортном уровне справиться с большинством повседневных задач. 6,3-дюймовый дисплей выполнен по технологии IPS и поддерживает разрешением 2340х1080 точек, что обеспечивает плотность пикселей в 410 ppi.

Основная камера смартфона состоит из трех сенсоров на 21 и пара по 8 МП. Фронтальная камера получила модуль на 16 МП. DOOGEE S88 Pro оснащается емким аккумулятором на 10 000 мА/ч, поддерживающим быструю и беспроводную зарядку.

Doogee S88 Pro (фото: Цитрус)

Sony Xperia 10 V

Дизайн и корпус Sony Xperia 10 V обещают вам непревзойденные впечатления и необычайную комфортность в руках. Благодаря размерам 155x68x8.3 мм, Sony Xperia 10 V отлично лежит в руке, позволяя легко управлять им одной рукой. С весом всего 159 грамм, он легок и портативный, благодаря чему вы всегда будете готовы к действию.

Смартфон не опасается даже воды. Благодаря стандарту IP68, он выдержит даже глубокое погружение в воду на время.

Сердцем Sony Xperia 10 V является чипсет Qualcomm Snapdragon 695, работающий на частоте до 2200 МГц. Он имеет 8 ядер, включая 6 ядер Kryo 660 Silver и 2 ядра Kryo 660 Gold.

Основная камера с матрицей 48 мегапикселей, оптическим зумом 2x, стабилизацией и поддержкой HDR10+ превращает каждое фото в шедевр.

С батареей объемом 5 000 мА/ч и поддержкой быстрой зарядки Sony Xperia 10 V обеспечит вас мощностью для ваших задач на весь день.

Sony Xperia 10 V (фото: ROZETKA)

Realme 6i

Производитель установил аккумулятор на 5 000 мА/ч. Следовательно, телефон способен работать долго даже при серьезных нагрузках.

Основная камера с четырьмя модулями - главная особенность модели. Качество снимков из основной камеры радует: гаджет даже в автоматическом режиме успешно справляется с дневной съемкой. Все фотографии четкие, с качественной детализацией.

Объем хранилища можно расширить с помощью microSD.

Аппарат получил 6.5-дюймовый IPS-дисплей с тонкими рамками. Разрешение у экрана 1600x720 пикселей, смотреть сериалы и листать новостную ленту будет комфортно.