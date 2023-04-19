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У Чорнобильській зоні помітили дуже рідкісного птаха. Дивіться, як він виглядає (фото)

Рідкісного птаха вдалося сфотографувати у Чорнобильської зоні
Автор: Василина Копитко

У Чорнобильській зоні працівникам заповідника вдалося сфотографувати рідкісного птаха - орябка лісового. Цей вид занесений до Червоної книги.

Світлинами птаха поділився Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник у Facebook.

Чим особливий орябок лісовий

"Цей рідкісний птах з родини тетерукових занесений до Червоної книги України. Орябок заселяє ліси різного типу, проте полюбляє березові, ялинові, вільхові масиви з густим підліском та добре зволоженим ґрунтом", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що як і всі тетерукові, орябок живиться, здебільшого різними ягодами, насінням, бруньками і паростками різних рослин. Хоча влітку в його раціоні є й тваринні корми. Пташенята їдять, в основному, комах.

Ось так виглядає орябок лісовий (фото: Сергій Домашевський)

Орябки чудово маскуються у дикій природі

Цей птах розмірами лише трішки більший від голуба. Важить 330-580 г. Тіло завдовжки 35-37 см. Орябки літають мало, більше бігають по землі. Вони тримаються зазвичай парами або зграйками.

Забарвлення у самця і самки дещо схоже, сіруватого і рудого кольорів з чорними і білими штрихами, плямами і крапками. Воно дуже підходить до сірого фону гілок і стовбурів багатьох дерев, оброслих лишайниками, що дозволяє птахам чудово маскуватись.

Притиснувшись до стовбура, орябок стає майже непомітний. Цей прийом птахи використовують для переховування від мисливців та хижаків.

Ось так виглядає орябок лісовий (фото: Сергій Домашевський)

Нещодавно ми розповідали про те, що в Чорнобилі помітили унікальних лосів-близнюків.

Раніше ми писали про те, що Чорнобильську зону підтоплює вода і які це матиме наслідки для екології.

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