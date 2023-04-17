Велика вода підтоплює Чорнобильську зону. Що про це кажуть екологи?

Про те, які це може мати наслідки, розповіли на сторінці Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника на сторінці Facebook .

Чи становить загрозу підтоплення Чорнобильського заповідника

"Повені, великі розливи води, затоплені луги й поля - ці явища люди часто сприймають через призму матеріальних збитків як шкоду. Проте для природи рясні весняні води - велике благо. Особливо на фоні останніх маловодних і сухих років", - йдеться у повідомленні заповідника.

Також зазначається, що для Полісся тала та дощова вода важлива ще й тому, що наповнює численні місцеві болота й болітця - це джерело й основа існування багатьох біоценозів.

Фахівці наукового відділу Чорнобильського заповідника показали фото затоплених лугів і лісів.

Велика вода у Чорнобильській зоні (фото: Facebook/Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник)