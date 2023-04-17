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Велика вода підтоплює Чорнобильську зону. Що про це кажуть екологи?

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Понеділок 17 квітня 2023 11:57
Велика вода підтоплює Чорнобильську зону. Що про це кажуть екологи? Чорнобильський заповідник подтопоює (колаж: Styler)
Автор: Василина Копитко

Цьогоріч річки аномально вийшли із берегів. Велика вода підтоплює Київ, Черкащину і Чернігівщину. У Чорнобильській зоні також залило луги й ліси.

Про те, які це може мати наслідки, розповіли на сторінці Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника на сторінці Facebook.

Чи становить загрозу підтоплення Чорнобильського заповідника

"Повені, великі розливи води, затоплені луги й поля - ці явища люди часто сприймають через призму матеріальних збитків як шкоду. Проте для природи рясні весняні води - велике благо. Особливо на фоні останніх маловодних і сухих років", - йдеться у повідомленні заповідника.

Також зазначається, що для Полісся тала та дощова вода важлива ще й тому, що наповнює численні місцеві болота й болітця - це джерело й основа існування багатьох біоценозів.

Фахівці наукового відділу Чорнобильського заповідника показали фото затоплених лугів і лісів.

Велика вода підтоплює Чорнобильську зону. Що про це кажуть екологи?Велика вода підтоплює Чорнобильську зону. Що про це кажуть екологи?Велика вода підтоплює Чорнобильську зону. Що про це кажуть екологи?Велика вода підтоплює Чорнобильську зону. Що про це кажуть екологи?Велика вода підтоплює Чорнобильську зону. Що про це кажуть екологи?Велика вода у Чорнобильській зоні (фото: Facebook/Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник)

Раніше ми розповідали про те, що рятувальники дали рекомендації, як захистити своє життя та майно від великої води.

Нагадуємо, раніше ми писали про те, що в Чернігівській області прогнозують найбільшу повінь за 10 років.

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Чорнобиль