Схожі як дві краплі води: у Чорнобилі виявили унікальних лосів-двійнят (фото)

У Чорнобильському заповіднику помітили двох лосів, які були схожими як дві краплі води. Працівники дійшли висновку, що ці тварини є двійнятами. Ймовірно, лосі виросли окремо, але згодом "впізнали" одне одного та об'єдналися.

Про це розповіли на сторінці заповідника у Facebook .

Як у тварин можуть бути двійнята

Зоологи заповідника розповідають, що зазвичай самка лося народжує лише одне теля. Проте якщо запасів їжі достатньо, вона може народити й двох. Найчастіше лосенята є однієї статі.

Спочатку вони виростають разом, а потім розходяться. Та вже через певний час можуть "впізнати" один одного в дорослому віці та об'єднуватися для виживання. Подібну гіпотезу дослідники висувають і цього разу, коли побачили лосів-двійнят.

"Можливо, це колишні двійнята, які виросли разом, а тепер знову об'єднались, поки до осені не зміцніють роги та не розпочнеться період гону: тоді для самців нема ні друзів, ані родичів, лише - інстинкт розмноження", - йдеться у повідомленні.

Світлина є архівною, тому поділилися нею лиш зараз (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Що відомо про популяцію лосів в Україні

Лосі належать до родини оленевих і є найбільшими її представниками. Вони поширені в лісовій зоні Північної півкулі. У Європі зустрічається в Польщі, Угорщині, Чехії, Білорусі, на півночі України та в Скандинавії.

У лосів немає певних періодів харчування і відпочинку. Літня спека робить їх нічними тваринами. Коли лосі відчувають задуху, можуть ховатися в озерах і болотах, по шию зайшовши у воду.

Лосі прекрасно почуваються у воді та снігу (фото: zapovidnyk.org.ua)

У великі морози тварини лягають в пухкий сніг так, що над ним стирчать тільки голова і загривок, що скорочує тепловіддачу.

Лосі прудкі та здатні бігати до 56 км/год, а ще добре плавають. Вони можуть тримати голову під водою понад хвилину.

Лось - прудка та уважна тварина (фото: zapovidnyk.org.ua)

З органів чуття у лося найкраще розвинені слух і нюх, а от зір дуже слабкий. Часто буває, що нерухому людину тварина не побачить навіть із відстані кількох десятків метрів.

Всього на Землі близько півтора мільйона лосів. За найдетальнішими класифікаціями, на сьогодні відомо два сучасні та, принаймні, три вимерлі види роду.

Наразі лось не належить до видів тварин, які зникають (фото: zapovidnyk.org.ua)