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У Чорнобильській зоні помітили дуже рідкісного птаха. Дивіться, як він виглядає (фото)

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Середа 19 квітня 2023 18:01
У Чорнобильській зоні помітили дуже рідкісного птаха. Дивіться, як він виглядає (фото) Рідкісного птаха вдалося сфотографувати у Чорнобильської зоні
Автор: Василина Копитко

У Чорнобильській зоні працівникам заповідника вдалося сфотографувати рідкісного птаха - орябка лісового. Цей вид занесений до Червоної книги.

Світлинами птаха поділився Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник у Facebook.

Чим особливий орябок лісовий

"Цей рідкісний птах з родини тетерукових занесений до Червоної книги України. Орябок заселяє ліси різного типу, проте полюбляє березові, ялинові, вільхові масиви з густим підліском та добре зволоженим ґрунтом", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що як і всі тетерукові, орябок живиться, здебільшого різними ягодами, насінням, бруньками і паростками різних рослин. Хоча влітку в його раціоні є й тваринні корми. Пташенята їдять, в основному, комах.

У Чорнобильській зоні помітили дуже рідкісного птаха. Дивіться, як він виглядає (фото)Ось так виглядає орябок лісовий (фото: Сергій Домашевський)

Орябки чудово маскуються у дикій природі

Цей птах розмірами лише трішки більший від голуба. Важить 330-580 г. Тіло завдовжки 35-37 см. Орябки літають мало, більше бігають по землі. Вони тримаються зазвичай парами або зграйками.

Забарвлення у самця і самки дещо схоже, сіруватого і рудого кольорів з чорними і білими штрихами, плямами і крапками. Воно дуже підходить до сірого фону гілок і стовбурів багатьох дерев, оброслих лишайниками, що дозволяє птахам чудово маскуватись.

Притиснувшись до стовбура, орябок стає майже непомітний. Цей прийом птахи використовують для переховування від мисливців та хижаків.

У Чорнобильській зоні помітили дуже рідкісного птаха. Дивіться, як він виглядає (фото)У Чорнобильській зоні помітили дуже рідкісного птаха. Дивіться, як він виглядає (фото)Ось так виглядає орябок лісовий (фото: Сергій Домашевський)

Нещодавно ми розповідали про те, що в Чорнобилі помітили унікальних лосів-близнюків.

Раніше ми писали про те, що Чорнобильську зону підтоплює вода і які це матиме наслідки для екології.

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