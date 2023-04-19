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В Чернобыльской зоне заметили очень редкую птицу. Смотрите, как она выглядит (фото)

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Среда 19 апреля 2023 18:01
В Чернобыльской зоне заметили очень редкую птицу. Смотрите, как она выглядит (фото) Редкую птицу удалось сфотографировать в Чернобыльской зоне
Автор: Василина Копытко

В Чернобыльской зоне работникам заповедника удалось сфотографировать редкую птицу - рябчика лесного. Этот вид занесен в Красную книгу.

Фотографиями птицы поделился Чернобыльский Радиационно-экологический Биосферный Заповедник в Facebook.

Чем особен рябчик лесной

"Эта редкая птица из семьи тетеревиных занесена в Красную книгу Украины. Рябчик заселяет леса разного типа, однако любит березовые, еловые, ольховые массивы с густым подлеском и хорошо увлажненной почвой", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что, как и все тетеревиные, рябчик питается, в основном разными ягодами, семенами, почками и ростками разных растений. Хотя летом в его рационе есть животные корма. Птенцы едят, в основном, насекомых.

В Чернобыльской зоне заметили очень редкую птицу. Смотрите, как она выглядит (фото)Вот так выглядит лесной рябчик (фото: Сергей Домашевский)

Рябчики прекрасно маскируются в дикой природе

Эта птица размерами лишь немного больше голубя. Весит 330-580 г. Тело длиной 35-37 см. Рябчики летают мало, больше бегают по земле. Они держатся обычно парами или стайками.

Окрас у самца и самки несколько похож, сероватого и рыжего цветов с черными и белыми штрихами, пятнами и точками. Он очень подходит к серому фону ветвей и стволов многих деревьев, обросших лишайниками, что позволяет птицам прекрасно маскироваться.

Прижавшись к стволу, рябчик становится почти незаметным. Этот прием птицы используют, чтоб скрыться от охотников и хищников.

В Чернобыльской зоне заметили очень редкую птицу. Смотрите, как она выглядит (фото)В Чернобыльской зоне заметили очень редкую птицу. Смотрите, как она выглядит (фото)Вот так выглядит рябчик лесной (фото: Сергей Домашевский)

Недавно мы рассказывали о том, что в Чернобыле заметили уникальных лосей-близнецов.

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