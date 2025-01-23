Український документальний фільм "Порцелянова війна" - номінант на "Оскар-2025". Що відомо

Український документальний фільм "Порцелянова війна" номінували на "Оскар-2025". Стрічка змагатиметься за перемогу в категорії "Документальний повнометражний фільм".

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на трансляцію престижної кінопремії на YouTube пише про це детальніше.

Що відомо

"Порцелянова війна" змагатиметься у тій же категорії, в якій минулого року переміг фільм Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі".

Фільм "Порцелянова війна" знятий у спільному виробництві України, Америки та Австралії. Сюжет розповідає про художників-керамістів: Славу Леонтьєва, який виступив і режисером, його дружину Аню Стасенко, а також Андрія Стефанова.

Після початку повномашстабної російської агресії вони залишаються у Харкові, і попри велику загрозу, продовжують прикрашати порцеляновими фігурками зруйновані окупантами будинки. Головні герої перетворюють тендітність порцеляни на символ незламності та сили духу.

Фільм "Порцелянова війна" у списку номінантів на "Оскар-2025"

Світова прем'єра фільму відбулася в рамках фестивалю "Санденс" у минулому році, де робота забрала гран-прі секції US Documentary. Фільм також вже здобув 37 нагород та 27 номінацій на міжнародних кінофестивалях.

Члени журі фестивалю "Санденс" відгукнулися про цей кінороєкт як про "прагнення до добра одночасно з опором тоталітарній системі та збереженням людяності".

Як коментував рецензент The Hollywood Reporter, перегляд "Порцелянової війни" схожий на "слухання декламації видатного поета, де кожен кадр дивує своєю візуальною метафорою, іноді приголомшуючи, іноді ображаючи, але при цьому викликаючи захоплення".

У "Порцеляновій війні" багато краси і за нею стоїть потужний артистизм, але я ніколи не дивився документальний фільм з такою кількістю візуальних метафор і з такою малою вірою в те, що глядач може їх вловити. Це трохи приголомшує і одночасно трохи ображає. І те, що він найчастіше схиляється до першого, пояснює його найвищу нагороду фестивалю у конкурсі документальних фільмів США", - йшлося у рецензії.