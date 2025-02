Греммі 2025. Хто отримав найпрестижнішу музичну премію: список переможців

Усі переможці Греммі 2025

Альбом року

"COWBOY CARTER" - Бейонсе

Запис року

"Not Like Us" - Кендрік Ламар

Пісня року

"Not Like Us" - Кендрік Ламар

Найкращий новий артист

Чаппелл Роан

Продюсер року

Ден Нігро

Сонграйтер року

Емі Аллен (Amy Allen)

Краще сольне виконання

"Espresso" - Сабріна Карпентер

Кращий дует

"Die With A Smile" - Lady Gaga & Bruno Mars

Кращий поп-альбом

"Short n' Sweet" - Сабріна Карпентер

Найкращий латиноамериканський поп-альбом

"Las Mujeres Ya No Lloran" - Шакіра

Найкращий RnB альбом

"11:11" - Кріс Браун

Найкраще музичне відео

"Not Like Us" - Кендрік Ламар

Найкраще рок-виконання

"Now and Then" - The Beatles

Найкраща рок-пісня

"Broken Man" - St. Vincent

Найкращий альтернативний альбом

"All Born Screaming" - St. Vincent

Найкращий саундтрек

Фільм "Дюна 2"

Найкращий реп-альбом

"Alligator Bites Never Heal" - Doechii

Найкращий кантрі-альбом

"COWBOY CARTER" - Бейонсе

Вона перша афроамериканка, яка отримала цю нагороду.

Спеціальна нагорода "За глобальний вплив"

Аліша Кіз

Найкраща RnB пісня

"Saturn" - SZA

Найкраща кантрі-пісня

"The Architect" - Кейсі Масґрейвс

Найкращий кантрі-дует

"II MOST WANTED" - Бейонсе і Майлі Сайрус

Найкращий ремікс

"Espresso (Working Late Remix)" - Сабріна Карпентер

Найкращий танцювальний-електронний альбом

"brat" - Charli XCX

Найкращий танцювальний поп-запис

"Von Dutch" - Charli XCX

Найкращий танцювальний електронний запис

"Neverended" - Justice і Tame Impala

Зазначимо, що сюрпризом цьогорічного Греммі став виступ The Weeknd, який протягом чотирьох років бойкотував премію через те, що у 2021 році не отримав жодної номінації, незважаючи на успіх альбому “Blinding Lights”.

Додамо також, що українська співачка Jerry Heil не здобула перемогу у номінації Best Song For Social Change Award (нагорода за найкращу пісню про соціальні зміни). Перемогу в цій номінації здобули американські виконавці-мігранти з піснею "Deliver". Jerry Heil на Греммі 2025 (фото: instagram.com/thejerryheil)

Цікаві факти про премію Греммі

За роки свого існування "музичний Оскар" обріс безліччю цікавих фактів та легенд. Пропонуємо вам найцікавіші з них.

Перший переможець. Перша церемонія відбулася 4 травня 1959 року. Френк Сінатра був номінований, але не отримав нагороду. А першими лауреатами стали Елла Фітцджеральд і Доменіко Модуньо.

Абсолютний рекордсмен. Бейонсе - найтитулованіша артистка в історії Греммі.

Хто найбільше номінувався? Джей-Зі та Бейонсе - лідери за кількістю номінацій.

Довгоочікувана перемога. Даяна Росс 6 разів номінувалась, але ніколи не перемагала. У 2012 році вона нарешті отримала почесну нагороду за внесок у музику.

Найстарший лауреат. Блюзмен Пайнтоп Перкінс став переможцем у 97 років.

Греммі за мовчання. У 2003 році на премію було номіновано композицію Джона Кейджа "4'33"" - твір, де музиканти просто сидять у тиші.

Пісня без слів. Інструментальна композиція “Tequila” групи The Champs у 1959 році стала першою піснею без слів, що отримала Греммі.

Найдовша пісня-переможець. Пісня “Like a Rolling Stone” Боба Ділана тривала 6 хвилин, коли виграла Греммі.

Хто відмовлявся від нагороди? Шинейд О'Коннор стала першою, хто відмовився від Греммі у 1991 році на знак протесту - вона хотіла привернути увагу до “фальшивих і руйнівних матеріалістичних цінностей” музичної індустрії.

Найпопулярніший хіт без Греммі. Трек “Despacito” у свій час побив усі рекорди за кількістю прослуховувань, але так і не отримав жодної нагороди!