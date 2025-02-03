Греммі 2025. Хто отримав найпрестижнішу музичну премію: список переможців
Церемонія вручення 67-ї музичної премії Греммі відбулася в ніч на 3 лютого в Лос-Анджелесі. У 2025 році найбільшу кількість номінацій - 11 - отримала Бейонсе, встановивши рекорд із загальною кількістю 99 номінацій за всю кар'єру. По сім номінацій здобули Біллі Айліш, Кендрік Ламар, Post Malone та Charli XCX. Тейлор Свіфт, Сабріна Карпентер і Чаппелл Роан отримали по шість номінацій.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, хто отримав статуетки найпрестижнішої музичної премії у світі.
Усі переможці Греммі 2025
Альбом року
"COWBOY CARTER" - Бейонсе
Запис року
"Not Like Us" - Кендрік Ламар
Пісня року
"Not Like Us" - Кендрік Ламар
Найкращий новий артист
Чаппелл Роан
Продюсер року
Ден Нігро
Сонграйтер року
Емі Аллен (Amy Allen)
Краще сольне виконання
"Espresso" - Сабріна Карпентер
Кращий дует
"Die With A Smile" - Lady Gaga & Bruno Mars
Кращий поп-альбом
"Short n' Sweet" - Сабріна Карпентер
Найкращий латиноамериканський поп-альбом
"Las Mujeres Ya No Lloran" - Шакіра
Найкращий RnB альбом
"11:11" - Кріс Браун
Найкраще музичне відео
"Not Like Us" - Кендрік Ламар
Найкраще рок-виконання
"Now and Then" - The Beatles
Найкраща рок-пісня
"Broken Man" - St. Vincent
Найкращий альтернативний альбом
"All Born Screaming" - St. Vincent
Найкращий саундтрек
Фільм "Дюна 2"
Найкращий реп-альбом
"Alligator Bites Never Heal" - Doechii
Найкращий кантрі-альбом
"COWBOY CARTER" - Бейонсе
Вона перша афроамериканка, яка отримала цю нагороду.
Спеціальна нагорода "За глобальний вплив"
Аліша Кіз
Найкраща RnB пісня
"Saturn" - SZA
Найкраща кантрі-пісня
"The Architect" - Кейсі Масґрейвс
Найкращий кантрі-дует
"II MOST WANTED" - Бейонсе і Майлі Сайрус
Найкращий ремікс
"Espresso (Working Late Remix)" - Сабріна Карпентер
Найкращий танцювальний-електронний альбом
"brat" - Charli XCX
Найкращий танцювальний поп-запис
"Von Dutch" - Charli XCX
Найкращий танцювальний електронний запис
"Neverended" - Justice і Tame Impala
Зазначимо, що сюрпризом цьогорічного Греммі став виступ The Weeknd, який протягом чотирьох років бойкотував премію через те, що у 2021 році не отримав жодної номінації, незважаючи на успіх альбому “Blinding Lights”.
Додамо також, що українська співачка Jerry Heil не здобула перемогу у номінації Best Song For Social Change Award (нагорода за найкращу пісню про соціальні зміни). Перемогу в цій номінації здобули американські виконавці-мігранти з піснею "Deliver".Jerry Heil на Греммі 2025 (фото: instagram.com/thejerryheil)
Цікаві факти про премію Греммі
За роки свого існування "музичний Оскар" обріс безліччю цікавих фактів та легенд. Пропонуємо вам найцікавіші з них.
Перший переможець. Перша церемонія відбулася 4 травня 1959 року. Френк Сінатра був номінований, але не отримав нагороду. А першими лауреатами стали Елла Фітцджеральд і Доменіко Модуньо.
Абсолютний рекордсмен. Бейонсе - найтитулованіша артистка в історії Греммі.
Хто найбільше номінувався? Джей-Зі та Бейонсе - лідери за кількістю номінацій.
Довгоочікувана перемога. Даяна Росс 6 разів номінувалась, але ніколи не перемагала. У 2012 році вона нарешті отримала почесну нагороду за внесок у музику.
Найстарший лауреат. Блюзмен Пайнтоп Перкінс став переможцем у 97 років.
Греммі за мовчання. У 2003 році на премію було номіновано композицію Джона Кейджа "4'33"" - твір, де музиканти просто сидять у тиші.
Пісня без слів. Інструментальна композиція “Tequila” групи The Champs у 1959 році стала першою піснею без слів, що отримала Греммі.
Найдовша пісня-переможець. Пісня “Like a Rolling Stone” Боба Ділана тривала 6 хвилин, коли виграла Греммі.
Хто відмовлявся від нагороди? Шинейд О'Коннор стала першою, хто відмовився від Греммі у 1991 році на знак протесту - вона хотіла привернути увагу до “фальшивих і руйнівних матеріалістичних цінностей” музичної індустрії.
Найпопулярніший хіт без Греммі. Трек “Despacito” у свій час побив усі рекорди за кількістю прослуховувань, але так і не отримав жодної нагороди!
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