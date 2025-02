Чорні плями "Оскара". Топ-12 найгучніших скандалів, які всі згадують і досі

Барбра Стрейзанд і Кетрін Гепберн (1969)

Історія "Оскара" мала кілька випадків "нічиєї" за найкращу жіночу роль. Так сталося і у випадку 26-річної на той момент Барбри, яка тільки починала свій шлях до слави, та легендарної Кетрін Гепберн. Остання перемогла за роль у фільмі "Лев узимку" і вже мала за плечима 10 номінацій, а також отримала ту ж нагороду роком раніше за "Вгадай, хто прийде на вечерю". У той час Барбра лише привертала до себе увагу прихильників та отримала нагороду зі словами "Привіт, красуне" з фільму, у якому знялася.

Сьогодні, звісно, ніхто не стане заперечувати, що Стрейзанд показала неймовірну гру у фільмі "Смішна дівчина", але тоді було досить скандально бачити "новачка" в акторстві, який отримує "Оскар" разом із легендою кіно - Кетрін Гепберн.

Марлон Брандо (1973)

Американський актор, який зіграв Дона Корлеоне у фільмі "Хрещений батько", отримав премію "Оскар" за найкращу чоловічу роль у 1973 році. Проте він відмовився від нагороди, а замість себе відправив іншу акторку, яка від його імені виголосила промову про "погане ставлення до корінних американців у кіноіндустрії".

Тоді Сашин Літлфезер заявила, що "представляє Марлона Брандо", і що він мав довге висловлювання, яким вона з радістю ділиться із суспільством. У той час зірці кіно сказали, що промова має тривати не більше 60 секунд, інакше її чекає покарання у вигляді арешту.

У червні 2022 року, через роки після цієї ситуації, Академія надіслала акторці вибачення, де йшлося про те, що знущання, яких вона зазнала через промову, були невиправданими.

"Емоційний тягар, який ви пережили, і вартість вашої власної кар'єри в нашій галузі непоправні. Занадто довго вашу мужність не визнавали. За це ми приносимо наші глибокі вибачення та наше щире захоплення", - заявили організатори.

Френсіс Форд Коппола (1980)

Тут ідеться про один із найбільш суперечливих моментів в історії "Оскара". 1980 року Френсіс Форд Коппола, який зняв культовий фільм "Апокаліпсис сьогодні", не отримав нагороду за найкращу режисуру. Замість нього премію забрав Роберт Бентон за кінороботу "Крамер проти Крамера".

Це призвело до скандалу, оскільки "Апокаліпсис сьогодні" вважався одним із найбільших досягнень в кінематографі. Деякі припускали, що Копполу не нагородили через те, що він уже мав широке визнання за стрічку "Хрещений батько".

При цьому "Крамер проти Крамера" отримав ключові нагороди, зокрема "найкращу чоловічу роль" (Дастін Гоффман) і "найкращу жіночу роль другого плану" (Меріл Стріп), що не викликало суперечок. Лднак факт, що Коппола залишився без нагороди за режисуру, багато фанів сприйняли як несправедливість.

Шер (1986)

Виконавиця з'явилася на церемонії у вбранні, яке потім назвали найскандальнішим. Вбрання від дизайнера Боба Макі складалося зі спідниці з дуже низькою талією, сміливого топа та величезного головного убору з пір'ям.

Цей аутфіт зірки викликав гучні суперечки - його критикували за відсутність класичної елегантності, якої зазвичай очікують від гостей "Оскара".

Причина вибору цього образу була не лише в любові Шер до епатажу. Боб Макі говорив про те, що це був "своєрідний жест протесту", оскільки Шер не номінували на "Оскар" за роль у фільмі "Маска", і вона була розлючена через це.

Дизайнер казав наступне: "Це не мода. Це божевільний спосіб привернути увагу".

І фахівець мав рацію - це вбрання стало культовим і залишається одним із найбільш обговорюваних у історії премії.

"Водій міс Дейзі" ( 1990)

Тоді найкращим фільмом було визнано "Водій міс Дейзі". А скандал полягав у тому, що стрічку Спайка Лі "Роби те, що правильно", яка гостро показувала питання расової напруженості, проігнорували у головних номінаціях.

Попри те, що робота отримала схвальні відгуки критиків і її називали однією із найважливіших того року, вона не опинилася уномінації "Найкращий фільм". Більше того, переможцем стала стрічка, яка теж розповідала про міжрасові відносини, але в більш "зручній" формі. Це стало причиною обурення, бо вважалося, що Академія залишила без уваги фільм, який висвітлював гостру соціальну проблему в реальному світлі, не не "зручному".

Акторка Кім Бейсінгер публічно розкритикувала такий вибір, сказавши, що "Роби те, що правильно" заслуговував на номінацію, оскільки він розкривав "куди більшу правду".

Анджеліна Джолі прийшла на "Оскар" з братом (2000)

Того вечора акторка здобула нагороду за "Найкращу жіночу роль другого плану" за фільм "Перерване життя". Але головною темою обговорення стало її спілкування з братом на червоній доріжці. Вони демонстрували близькість, зокрема, трималися за руки та навіть поцілувалися в губи, що призвело до хвилі пліток.

Додатковим приводом для обговорень була промова Джолі під час отримання нагороди, в якій вона заявила, що "закохана" у свого брата. Через у суспільстві почали з'являтися припущення про "надмірну близькість" між ними.

Сукня Bjork's Swan (2001)

Ісландська співачка Б'єрк з'явилася на премії в "лебединій" сукні, яка потім стала знаменитою. Екстравагантне вбрання від македонського дизайнера Мар'яна Пейоскі нагадувало лебедя, який обвився навколо шиї. Зірка навіть "відкладала яйця" на доріжці, підкреслюючи таким чином перформативний характер своєї появи.

На той момент цей образ викликав хвилю обговорень, і багато хто вважав його провальним з точки зору моди, тому він очолив списки найгірших образів знаменитостей. Але з часом сприйняття змінилося - тепер цю сукню розглядають як мистецький перформанс і прояв самовираження.

Сама Б'єрк пізніше коментувала ситуацію, заявивши про те, що вон не хотіла, аби її вбрання "вписувалося" в загальноприйняті стандарти червоної доріжки.

Енн Гетевей і Джеймс Франко (2011)

Тоді Академія вирішила зробити шоу привабливішим для молодшої аудиторії, запросивши стати ведучими популярних акторів Джеймса Франко та Енн Гетевей, але цей вибір виявився провальним.

Гетевей почувала себе "незручно", а Франко був явно "незацікавлений" у своїй ролі. Вони разом не змогли створити потрібну атмосферу: жарти були не надто вдалими, на сцені панувала напружена тиша, а один із моментів - коли Франко вийшов у костюмі Мерилін Монро - вийшов дивним і безглуздим.

Згодом Енн сама висміяла цей досвід. Вона оприлюднила жартівливий пост в Instagram, сказавши, що "найгірші моменти на "Оскарі" вже траплялися". Пізніше в шоу "Watch What Happens Live with Andy Cohen" акторка відкрито зізналася, що вони з Франко "відстійно" провели церемонію, і посміялася над цим разом із шанувальниками.

#OscarsSoWhite (2015)

У 2015 році журналістка Ейпріл Рейн запустила хештег #OscarsSoWhite після того, як дізналася, що всі 20 номінантів на акторські нагороди виявилися білими. Але справжнього розголосу її рух набув у 2016 році, коли ситуація повторилася серед номінантів. Академію звинуватили в расизмі, а її склад тоді був на 92% "білим".

До бойкоту церемонії доєдналися й селебриті, зокрема Спайк Лі та Джада Пінкетт Сміт. Люпіта Ніонґо підтримала заклики до змін, а тодішній президент Барак Обама заявив, що "різноманітність робить мистецтво кращим".

У результаті Академія переглянула склад членів і систему голосування. Цей ачинок журналістки став одним із рушійних для початку змін, необхідних церемонії.

"Ла-Ла Ленд" (2017)

Один з найбільш пам'ятних моментів "Оскара" - коли Фей Данавей і Воррен Бітті назвали "Ла-Ла Ленд" найкращим фільмом, але виявилося, що переможець - стрічка "Місячне сяйво". Продюсер Джордан Горовіц виправив помилку, передавши статуетку режисеру фільма-переможця Баррі Дженкінсу.

Той емоційно заявив: "Це навіть не могло бути моєю мрією. Але до біса, я покінчив із мріями - це правда".

Бредлі Купер та Леді Гага (2019)

Їхній тандем також опинився у списку найскандальніших моментів на "Оскарі". Виступ зірок з піснею "Shallow" у 2019 році став причиною бурхливого обговорення серед фанів та у пресі. Спільний вокал в один мікрофон, хімія емоцій між ними та "цікаві" погляди змусили всіх гадати, чи є між цими двома щось більше, аніж просто робота.

Попри всі спекуляції, романтичні відносини не підтвердилися, але цей виступ став незабутнім моментом на церемонії нагородження кінопремії.

Ляпас, який почув весь світ (2022)

Церемонія кілька років тому стала "незабутньою" через те, що Вілл Сміт вдарив ведучого Кріса Рока по обличчю після його жарту про поголену голову Джади Пінкетт-Сміт. Після цього актор вибачився перед ведучим і залишив членство в Академії.

В інтерв'ю на The Daily Show Сміт сказав: "Це була жахлива ніч. Я б сказав, що ніколи не знаєш, через що комусь доводиться проходити".