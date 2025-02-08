Расизм и "парад мяса". Победители "Оскара", отказавшиеся от своих наград: почему они это сделали

На протяжении десятилетий "Оскар" остается самой престижной кинопремией Голливуда. Ежегодно почти 10 тысяч членов Академии кинематографических искусств и наук голосуют за лучших представителей индустрии, которые получают свою желанную золотую статуэтку. Хотя не все достойные авторы получили награды, "Оскар" все равно для многих является самым высоким и желанным признанием в мире кино. Но, оказывается. были и такие звезды, которые сознательно отказались от награды.

Некоторые не смогли присутствовать на церемонии из-за личных обстоятельств или на фоне своего протеста, и в итоге целых три человека открыто отказались от "Оскара". РБК-Украина (проект Styler) рассказывает об этих людях подробнее.

Дадли Николс

Еще до Марлона Брандо и Джорджа К. Скотта американский сценарист Дадли Николс стал первым человеком, который отказался от премии. Он был известен благодаря своим работам в период "золотого века" Голливуда. Его авторству принадлежат фильмы "Воспитание крохи" (1938), "По ком звонит колокол" (1943) и "И не осталось ни одного" (1945).

В 1935 году Николс написал сценарий к фильму Джона Форда "Информатор", основанного на романе Лиама О'Флаэрти об Ирландской войне за свободу. Лента получила четыре "Оскара" на 8-й церемонии награждения, включая номинации "Лучший режиссер", "Лучший актер", "Лучшая музыка" и "Лучший сценарий". Однако художник решил отказаться от награды в знак протеста против забастовки сценаристов и из-за того, что Академия не признавала Гильдию сценаристов.

Академия дважды пыталась вручить Николсу статуэтку, но он ее возвращал. Его позиция таки имела значительное влияние на ситуацию - в 1938 году Национальный совет по трудовым отношениям официально признал Гильдию сценаристов. Только тогда сценарист забрал "Оскар" и пришел на церемонию. Позже он еще трижды номинировался и даже стал президентом Гильдии сценаристов США.

Дадли Николс стал первым человеком, который отказался от "Оскара" (фото: Getty Images)

Джордж К. Скотт

Американский актер и режиссер Джордж Кэмпбелл Скотт известен своим мощным экранным образом, и ему удалось получить многочисленные награды за годы успешной карьеры. Наиболее знаковыми ролями селебрити стали генерал Бак Тургидсон в "Доктор Стрейнджлав, или Как я научился не волноваться и полюбил атомную бомбу" (1964) и генерал Джордж Паттон в "Паттон" (1970).

Ранее знаменитость дважды номинировался на "Оскар" за "Лучшую мужскую роль второго плана" - за "Анатомию убийства" (1959) и "Мошенника" (1961). Победа в категории "Лучшая мужская роль" за "Паттона" стала для него решающей. Но актер давно высказывал пренебрежительное отношение к Академии, называя церемонию "парадом мяса".

Скотт даже не появился на церемонии награждения, ведь вместо этого решил посмотреть хоккейный матч на своем ранчо в штате Нью-Йорк. Продюсер Фрэнк Маккарти получил статуэтку от его имени, однако "Оскар" позже таки вернули Академии. Сейчас награда хранится в библиотеке Фонда Джорджа К. Маршалла в Вирджинии.

Несмотря на отказ, Скотта повторно номинировали на "Лучшую мужскую роль" в следующем году - за фильм "Больница" (1971).

Джордж Кэмпбелл Скотт - второй, кто отказался от "Оскара" (фото: wikipedia)

Марлон Брандо

Американский актер известен уникальной манерой игры и голоса, и он пережил настоящий ренессанс в своей карьере после роли Вито Корлеоне в "Крестном отце" (1972). Его игра этого персонажа считается одной из лучших актерских работ в истории кино. Поэтому совсем неудивительно, что Брандо - дважды лауреат "Оскара", на который его номинировали восемь раз.

"Крестный отец" получил девять номинаций на 45-й церемонии "Оскара" и победил в трех категориях: "Лучший фильм", "Лучший актер" и "Лучший адаптированный сценарий".

Марлон Брандо в фильме "Крестный отец" (кадр из фильма)

Несмотря на то, что в 1954 году Брандо принял "Оскар" за "В порту", на этот раз он отказался от награды, протестуя против расистского изображения коренных американцев в Голливуде. Вместо того, чтобы появиться на масштабном мероприятии, он отправил вместо себя активистку и актрису Сашин Литтлфезер, которая от его имени отказалась от награды.

Одетая в традиционный наряд апачей, Сашин произнесла короткую речь, в которой осудила индустрию за негативное изображение коренного населения. Ей приказали уложиться во время 60 секунд, иначе бы звезду пришлось выводить со сцены.

Реакция зала была неоднозначной: некоторые аплодировали, другие - освистали ее. По слухам, актер Джон Уэйн, который был возмущен сказанным, пытался прорваться на сцену, но его сдержали охранники. После этого Академия запретила произносить речи вместо лауреатов.

Брандо позже таки объяснил свою позицию: "Я не думаю, что люди вообще осознают, что кинематограф сделал из американских индейцев и, в конце концов, из всех этнических меньшинств и не белых людей".

Что же касается самой статуэтки, то актер Роджер Мур, который называл победителя, якобы взял ее на несколько вечеринок после "Оскара", а потом вернул Академии. Интересно, что позже этот "Оскар" использовали как замену награды Чарли Чаплина.

Кроме того, в июне 2022 года, спустя годы после скандала, Академия прислала Сашин Литлфезер извинения. В заявлении говорилось, что публичные издевательства, которым она подверглась из-за речи, были несправедливыми.

"Эмоциональное бремя, которое вы пережили, и стоимость вашей собственной карьеры в нашей отрасли непоправимы. Слишком долго ваше мужество не признавали. За это мы приносим наши глубокие извинения и наше искреннее восхищение", - отмечали организаторы кинопремии.

Какие звезды намеренно отказались от "Оскара" и почему (фото: Getty Images)

Есть ли отказ от "Оскара" сегодня?

После решения Брандо никто из лауреатов не отказывался от награды. Но церемония неоднократно становилась местом для скандалов и неожиданных моментов.

Тем не менее, несмотря на различные споры, "Оскар" и сейчас является главной наградой в мире кино, а потому истории тех, кто отказался от статуэтки, остаются в памяти киноманов.

Что известно об "Оскаре-2025"

В марте состоится 97-я церемония вручения наград. Академия кинематографических искусств и наук за достижения в области кинематографа снова отметит лучшие фильмы, которые были созданы в прошлом году. Масштабное событие пройдет в театре "Долби" (Лос-Анджелес) и снова станет одним из самых обсуждаемых событий на следующие несколько недель.

К слову, уже известны номинанты кинопремии, и в числе таковых оказался фильм украинского производства - "Порцелянова війна". Подробнее об этом - читайте в другом нашем материале.

Голосование за номинантов было открыто 8 января и должно было завершиться 12-го, но на фоне лесных пожаров в Южной Калифорнии дедлайн продлили до 17 января. Поэтому имена номинантов также назвали несколькими днями позже.

Кроме того, известно, что из-за масштабных лесных пожаров церемония даже впервые за всю историю оказалась под угрозой срыва. Однако эта информация официально так и не подтвердилась.

"Оскар-2025" могли отменить (фото: Getty Images)