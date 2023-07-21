Чому не можна користуватися одним милом всією сім'єю: відповідь вас дуже здивує

Чому не потрібно користуватися разом одним милом

Ми часто ділимося милом із нашим партнером чи сім'єю, думаючи, що це безпечно. Це не так. На думку експертів, мило не самоочищається. Декілька досліджень вказують на те, що бактерії залишаються після миття посуду з милом. Ви колись замислювалися, чому у громадських туалетах немає мила? Це тому, що воно може містити мікроби.

Дослідження American Journal of Infection Control, проведене у 2015 році у лікарні, показало, що близько 62% мила у брусочках було забруднено. Експерти зазначають, що бактерії на милі можуть передаватися від людини до людини, якщо вона передається від однієї людини до іншої. Також у науковій роботі сказано, що мікроби на милі можуть включати бактерії кишкової палички, сальмонели та шигели, а також такі віруси, як норовірус, ротавірус та стафілокок.

Причому одні мікроби можуть поширюватися, потрапляючи у ранки чи подряпини на шкірі, інші - з фекаліями.

Як убезпечити себе

Ось як ви можете захистити себе:

Помийте шматок мила після використання.

Спіньте протягом 20-30 секунд.

Переконайтеся, що мило може мати доступ до повітря

Виберіть одноразове рідке мило для рук або рідкий засіб для миття тіла

За даними Центрів з контролю та профілактики захворювань (CDC), миття рук - один із найкращих засобів захисту від передачі хвороб.