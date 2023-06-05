Як зрозуміти, що настав час міняти посуд та кухонні інструменти
Кухонні інструменти та посуд потрібно час від часу змінювати та оновлювати. Це необхідно, щоб підтримувати безпеку та функціональність вашої кухні. Деякі предмети рекомендується змінювати щорічно, а деякі - у міру їхнього зносу.
Як зрозуміти, що кухонне приладдя вже не підходить для вашої кухні - читайте в матеріалі нижче.
Каструлі та сковорідки з нержавіючої сталі. Такий посуд "живучий" і може служити роками. Навіть сліди на поверхні, плями від води чи нагрівання їм не шкодять. А от якщо почнуть слабшати ручки та їжа, приготована в такому посуді, почне пригоряти або мати неприємний запах – задумайтеся про нову покупку.
Сковороди з антипригарним покриттям. Такий інструмент для приготування недовговічний. Змінюйте сковороду на нову, якщо з'явилося багато подряпин або їжа постійно прилипає.
Блендер. Змінювати агрегат на новий необхідно не тільки, якщо він згорів і перестав працювати. Деколи блендери протікають, у них важко змішувати інгредієнти або під час роботи від них йде неприємний запах. Якщо з вашим блендером відбувається подібне – це ознака, що потрібно купувати новий.
Електрочайник. При правильному догляді електричні чайники служать багато років. Чітка ознака, що вам скоро знадобиться новий – чайник довго нагрівається або починає працювати з перебоями.
Тостер. Нерівномірне прожарювання, тривалість прожарювання або іржа - ось основні причини, що техніку варто поміняти.
Кухонний комбайн. Його можна поміняти повністю на новішу модель, а можна тільки частини. Наприклад, перше, що доводиться міняти власникам - це ножі, що затупилися. Далі – чаші, які згодом стають каламутні, з'являються подряпини.
Кавоварка. Якщо ви помічаєте, що смак звареної або меленої кави істотно змінився в гірший бік, то вам варто задуматися про покупку нової техніки. Іншими причинами може бути протікання води, несправність дисплея. Якщо девайс для варіння кави у вас не електричний - то орієнтуйтеся на смак вашого напою.
Терка. Згодом вони стають тьмяними та тупими. Якщо натерти навіть м'які продукти стає важко, а заточення не допомагає – купіть нову.
Дерев'яні інструменти для приготування. Тріснуті, деформовані, підгорілі, сточені на один край потрібно замінити якнайшвидше. А загалом, фахівці рекомендують міняти їх не один раз на рік.
Гумові лопатки. Змінюйте їх не тільки коли вони ламаються, а ще й коли тріскаються. У тріщинах можуть ховатися мікроби. Будь-яке гумове приладдя варто замінити, якщо в них міцно в'ївся запах їжі або жир.
Ножі. Затуплені ножі можна наточити. А от якщо проблеми з рукояткою – вона нещільно тримається, тріснула – варто подумати про заміну. Якщо ж заточування ножа вже не допомагає - змиріться і купіть новий.
Овочечистки. Як і в багатьох інструментах на кухні, згодом у них затуплюється ніж. Наточити їх дуже складно, а коштують вони недорого – просто купіть нову.
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