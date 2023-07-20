Як часто потрібно міняти домашні капці: ви цього точно не знали

Кімнатні капці - така сама особиста річ, як зубна щітка, гребінець, постільна білизна, рушник та інші предмети гігієни. Але більшість людей навіть не підозрюють, що кімнатні домашні капці потрібно міняти часто.

Як часто потрібно міняти домашнє взуття та за якими ознаками зрозуміти, що потрібні нові капці – читайте у матеріалі Styler.

Чому капці потрібно міняти регулярно

Ми приходимо додому й із задоволенням знімаємо вуличне взуття, щоб занурити ноги у м'які та зручні домашні капці. І найчастіше ми не замислюємося про те, скільки нам служить домашнє взуття. Іноді думка про нові капці спадає нам на думку тільки, коли старі просто почали розвалюватися на ногах.

А фахівці стверджують, що саме довге носіння тапочок сприяє поширенню різноманітних грибкових інфекцій. Погана вентиляція та ненатуральні матеріали можуть викликати проблеми зі стопою, нігтями, шкірою на ногах. А ще в них накопичується бруд, пил та безліч бактерій.

У цьому взутті людина проводить дуже багато часу, часом більше, ніж у будь-якому іншому. Тому тапочки потрібно не тільки часто міняти, а й регулярно обробляти – прати, дезінфікувати, мити. Обробка щотижня дезінфікуючими засобами або прання дозволить вам продовжити термін користування.

Коли тапочки потрібно міняти

Фахівці рекомендують міняти капці раз на 6-8 місяців, якщо ви носите лише одну пару постійно. При носінні такого взуття понад 12 годин щодня варто задуматися про зміну тапочок раз на квартал.

Також рекомендується мати дві пари тапочок – теплі, для холодного періоду та літні.

Основні ознаки необхідності заміни:

Неприємний запах, який не зникає після прання

Зовнішній вигляд залишає бажати кращого

Взуття деформоване

На тапочках з'явилися дірки, порізи

Плями з капців уже нічим не виводяться

Підошва стоптана на один бік

Якщо всі вище перелічені ознаки про ваші капці, то варто поміняти домашнє взуття якнайшвидше.

Як правильно вибирати домашні капці

При виборі взуття для дому віддавайте перевагу натуральним матеріалам. Чим більше синтетики – тим швидше вам доведеться їх замінити. Навіть гумові капці варто підбирати з якіснішого матеріалу.

Важлива так саме й форма взуття - вона повинна облягати ногу, підходити за розміром, мати зручну підошву, яка не деформуватиме стопу.

Малюкам, наприклад, часто вибирають капці із задниками, які фіксують ногу та мають ортопедичну підошву.

Крім того, тапочки повинні пропускати повітря, а підошва не повинна ковзати по плитці у ванній або мокрій підлозі.