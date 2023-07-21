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Почему нельзя пользоваться одним мылом всей семьей: ответ вас очень удивит

Фото: Чем опасно мыло (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Очень часто все члены семьи пользуются одним и тем же мылом. Исследования показывают, что микробы на нем могут включать бактерии кишечной палочки, сальмонеллы и шигеллы, а также такие вирусы, как норовирус, ротавирус и стафилококк.

Об этом говорится в исследовании American Journal of Infection Control​.

Почему не нужно пользоваться вместе одним мылом

Мы часто делимся мылом с нашим партнером или семьей, предполагая, что это безопасно. Это не так. По мнению экспертов, мыло не самоочищается. Несколько исследований указывают на то, что бактерии остаются после мытья посуды с мылом. Вы когда-нибудь задумывались, почему в общественных туалетах нет мыла? Ну, это потому, что они могут содержать микробы.

Исследование American Journal of Infection Control, проведенное в 2015 году в больнице, показало, что около 62% мыла в брусочках были загрязнены. Эксперты отмечают, что бактерии на мыле могут передаваться от человека к человеку, если оно передается от одного человека к другому. Также в научной работе сказано, что микробы на мыле могут включать бактерии кишечной палочки, сальмонеллы и шигеллы, а также такие вирусы, как норовирус, ротавирус и стафилококк.

Причем одни микробы могут распространяться, попадая в ранки или царапины на коже, а другие – с фекалиями.

Как обезопасить себя

Вот как вы можете защитить себя:

  • Помойте кусок мыла после использования.
  • Вспеньте в течение 20-30 секунд.
  • Убедитесь, что мыло может иметь доступ к воздуху
  • Выберите одноразовое жидкое мыло для рук или жидкое средство для мытья тела

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), мытье рук - одно из лучших средств защиты от передачи болезней.

Также читайте, как часто нужно менять домашние тапочки.

А еще рассказывали о том, как понять, что пришло время поменять посуду и кухонные инструменты.

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