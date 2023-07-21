ua ru
Пт, 21 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Чому не можна користуватися одним милом всією сім'єю: відповідь вас дуже здивує

Новость на русском →
П'ятниця 21 липня 2023 10:01
Чому не можна користуватися одним милом всією сім'єю: відповідь вас дуже здивує Фото: Чим небезпечне мило (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Дуже часто всі члени сім'ї користуються одним і тим самим милом. Дослідження показують, що мікроби на ньому можуть включати бактерії кишкової палички, сальмонели та шигели, а також такі віруси, як норовірус, ротавірус та стафілокок.

Про це йдеться у дослідженні American Journal of Infection Control.

Чому не потрібно користуватися разом одним милом

Ми часто ділимося милом із нашим партнером чи сім'єю, думаючи, що це безпечно. Це не так. На думку експертів, мило не самоочищається. Декілька досліджень вказують на те, що бактерії залишаються після миття посуду з милом. Ви колись замислювалися, чому у громадських туалетах немає мила? Це тому, що воно може містити мікроби.

Дослідження American Journal of Infection Control, проведене у 2015 році у лікарні, показало, що близько 62% мила у брусочках було забруднено. Експерти зазначають, що бактерії на милі можуть передаватися від людини до людини, якщо вона передається від однієї людини до іншої. Також у науковій роботі сказано, що мікроби на милі можуть включати бактерії кишкової палички, сальмонели та шигели, а також такі віруси, як норовірус, ротавірус та стафілокок.

Причому одні мікроби можуть поширюватися, потрапляючи у ранки чи подряпини на шкірі, інші - з фекаліями.

Як убезпечити себе

Ось як ви можете захистити себе:

  • Помийте шматок мила після використання.
  • Спіньте протягом 20-30 секунд.
  • Переконайтеся, що мило може мати доступ до повітря
  • Виберіть одноразове рідке мило для рук або рідкий засіб для миття тіла

За даними Центрів з контролю та профілактики захворювань (CDC), миття рук - один із найкращих засобів захисту від передачі хвороб.

Також читайте, як часто потрібно міняти домашні капці.

А ще розповідали про те, як зрозуміти, що настав час поміняти посуд та кухонні інструменти.

Читайте РБК-Україна в Google News
дім мытье мыло