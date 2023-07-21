Почему нельзя пользоваться одним мылом всей семьей: ответ вас очень удивит
Очень часто все члены семьи пользуются одним и тем же мылом. Исследования показывают, что микробы на нем могут включать бактерии кишечной палочки, сальмонеллы и шигеллы, а также такие вирусы, как норовирус, ротавирус и стафилококк.
Об этом говорится в исследовании American Journal of Infection Control.
Почему не нужно пользоваться вместе одним мылом
Мы часто делимся мылом с нашим партнером или семьей, предполагая, что это безопасно. Это не так. По мнению экспертов, мыло не самоочищается. Несколько исследований указывают на то, что бактерии остаются после мытья посуды с мылом. Вы когда-нибудь задумывались, почему в общественных туалетах нет мыла? Ну, это потому, что они могут содержать микробы.
Исследование American Journal of Infection Control, проведенное в 2015 году в больнице, показало, что около 62% мыла в брусочках были загрязнены. Эксперты отмечают, что бактерии на мыле могут передаваться от человека к человеку, если оно передается от одного человека к другому. Также в научной работе сказано, что микробы на мыле могут включать бактерии кишечной палочки, сальмонеллы и шигеллы, а также такие вирусы, как норовирус, ротавирус и стафилококк.
Причем одни микробы могут распространяться, попадая в ранки или царапины на коже, а другие – с фекалиями.
Как обезопасить себя
Вот как вы можете защитить себя:
- Помойте кусок мыла после использования.
- Вспеньте в течение 20-30 секунд.
- Убедитесь, что мыло может иметь доступ к воздуху
- Выберите одноразовое жидкое мыло для рук или жидкое средство для мытья тела
По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), мытье рук - одно из лучших средств защиты от передачи болезней.
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