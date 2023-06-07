Чому мобільний телефон починає "тупити": 5 основних причин

З часом будь-який телефон може почати повільно працювати та зависати. У такій ситуації не потрібно відразу думати про купівлю нового гаджета. Така проблема може виникнути через деякі причини.

Мало вільного місця для зберігання

Чим більше фотографій та відео ви зберігаєте на своєму пристрої, тим більше пам’яті використовується.

Завантажені програми та ігри, як правило, сильно перевантажують ваш процесор, уповільнюючи його роботу. Найпростіше рішення - видалити все, що ви не використовуєте, або зберігати фотографії та відео на зовнішньому жорсткому диску.

Операційна система застаріла

Оновлення операційної системи усуває безліч проблем, що уповільнюють роботу мобільного телефону. Щобільше, воно покращує можливості вашого пристрою, та оптимізує його швидкість.

Кеш або пам’ять телефону заповнена

Коли ви використовуєте свій пристрій, в кеші та оперативної пам’яті зберігається багато даних із програм та перегляду вебсторінок. Згодом це займає все більше пам’яті.

Тому варто регулярно видаляти історію переглядів, очищати кеш програм та перезавантажувати мобільний телефон.

Віруси на смартфоні

Якщо ви недавно завантажували програми та отримували підозрілі повідомлення, то на вашому телефоні є віруси. Усунути його можна за допомогою спеціального антивірусу.

Також варто постійно перевіряти телефон, щоб віруси не гальмували телефон.

Фізичне ушкодження

Якщо телефон часто падає, то проблеми в його роботі можуть бути викликані фізичними ушкодженнями. Таку проблему не можна вирішити перерахованими вище способами, оскільки на ситуацію зможе вплинути тільки ремонт.