Ці прості дії допоможуть вам заряджати телефон у рази швидше

Телефон з нами завжди та всюди, тому важливо стежити за рівнем його зарядки. Проте бувають випадки, коли зарядити пристрій потрібно за дуже короткий проміжок часу, наприклад, до відключення світла.

Як швидко поповнити заряд батареї телефона - читайте нижче в матеріалі Styler.

Як швидко зарядити телефон

Насамперед важливо звертати увагу, чим саме ви заряджаєте телефон. Варто надавати перевагу заряджанню від розетки та рідної зарядки телефона. У крайніх випадках можна використати павербанк, USB-порт комп'ютера тощо.

Це не лише прискорить зарядку, а також збереже якісну роботу батарею якомога довше. Якщо ваш єдиний вихід зарядити телефон - це USB-порт, тоді вимкніть процес синхронізації та виберіть функцію "Тільки заряджання".

Навіть тоді, коли телефон вимкнений, він все одно працює. Як мозок підтримує життєдіяльність організму під час сну, так і ваш гаджет продовжує роботу важливих функцій. Однак це сповільнює його зарядку.

Тому якщо вам потрібно швидко зарядити телефон, увімкніть режим польоту, аби телефон перестав паралельно підтримувати Wi-Fi, Bluetooth, мобільну мережу і GPS.

Трохи більш радикальним методом є вимкнення телефона взагалі - так він зарядиться на 25% швидше.

Якщо вже вимикаємо основні функції, не забудьте закрити всі програми у фоновому режимі. Гаджет "думатиме", що ці застосунки повинні працювати, тому витрачатиме на них свою енергію.

Постійна зарядка від повербанка може зашкодити телефону (фото: Freepik)

Як продовжити життя телефона