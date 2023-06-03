Ніколи не кладіть телефон у це місце під час зарядки, щоб він не згорів

Сучасний ритм життя майже не дозволяє нам залишити телефон в іншому місці чи не носити із собою зарядний пристрій. Проте навіть у шаленому темпі не варто забувати про безпеку свого смартфона.

Де не можна заряджати телефон - читайте нижче в матеріалі Styler.

Запам'ятайте це місце

На перший погляд, здається, що поставити телефон на зарядку - геть не складно. Проте якщо не знати певних нюансів, з часом можна серйозно пошкодити гаджет, що призведе або до купівлі нового, або до заміни якихось його частин.

Заряджаючи телефон, ніколи не кладіть його вниз батареєю на диван, ліжко чи будь-які м'які поверхні.

Річ у тому, що під час заряджання акумулятор телефона отримує додаткове навантаження та через це гріється. Якщо при цьому покласти гаджет на ліжко чи диван, навантаження на батарею тільки посилюється, від чого погіршується стан телефона.

З часом це може призвести до перегрівання та передчасної заміни або самого пристрою, або окремих його частин.

Головні правила "здорової" зарядки

Експерти виділяють кілька простих рекомендацій, які допоможуть вберегти батарею під час зарядки: