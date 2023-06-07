Почему мобильный телефон начинает "тупить": 5 основных причин
Со временем любой телефон может начать медленно работать и зависать. В такой ситуации не нужно сразу думать о покупке нового гаджета. Такая проблема может возникнуть по некоторым причинам.
Об этом пишет SantePlus.
Мало свободного места для хранения
Чем больше фотографий и видеоклипов вы храните на устройстве, тем больше памяти используется.
Загруженные программы и игры, как правило, сильно перегружают процессор, замедляя его работу. Самое простое решение - удалить все, что вы не используете, или сохранять фотографии и видео на внешнем жестком диске.
Операционная система устарела
Обновление операционной системы устраняет множество проблем, замедляющих работу мобильного телефона. Оно улучшает возможности вашего устройства и оптимизирует его скорость.
Кэш или память телефона заполнены
При использовании устройства в кэше и оперативной памяти хранится много данных из приложений и просмотра веб-страниц. Впоследствии это занимает все больше памяти.
Поэтому следует регулярно удалять историю просмотров, очищать кэш приложений и перезагружать мобильный телефон.
Вирусы на смартфоне
Если вы недавно загружали приложения и получали подозрительные сообщения, то на вашем телефоне есть вирусы. Устранить его можно с помощью специального антивируса.
Также следует постоянно проверять телефон, чтобы вирусы не тормозили телефон.
Физическое повреждение
Если телефон часто падает, проблемы в его работе могут быть вызваны физическими повреждениями. Такую проблему нельзя решить вышеперечисленными способами, поскольку на ситуацию сможет повлиять только ремонт.
Раньше мы сообщали, куда нельзя класть телефон во время зарядки.
Читайте также, как заряжать телефон в несколько раз быстрее.