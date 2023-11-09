ua en ru
Чт, 09 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Чому людина плаче, коли на неї кричать та які способи допоможуть уникнути цього

Четвер 09 листопада 2023 20:03
UA EN RU
Чому людина плаче, коли на неї кричать та які способи допоможуть уникнути цього Чому людина плаче, коли хтось на неї кричить (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук
Експерт: Ірина Кулік

Сльози - це природна реакція людини на різні події. Часто людина починає плакати, коли на неї хтось починає кричати. Варто знати, як можна уникнути такої реакції організму.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пост психолога Ірини Кулік в Instagram.

Чому люди плачуть

За словами фахівця, підвищення голосу в розмові може бути стресовою ситуацією, і багато людей реагують на це емоційно.

Сльози складається з води, солі, кальцію, магнію і карбонату натрію. Крім цього, в сльозах є особливий фермент лізоцим, що володіє антибактеріальними властивостями.

Сльози виконують одночасно кілька функцій. На рогівці немає кровоносних судин, тому вони постачають її поживними речовинами. Крім цього, вони зволожують і омивають очі, очищаючи їх від забруднень.

Однак існують способи контролювати свої емоції та уникнути сліз, коли на людину хтось кричить.

Як не плакати, коли хтось кричить

Заспокойте дихання

Глибоке і спокійне дихання може допомогти людині зберегти спокій та запобігти плачу. Повільно вдихайте і видихайте, рахуючи до трьох.

Використовуйте позитивні афірмації

Психолог радить говорити собі позитивні фрази, що допоможуть зберегти емоційний контроль. Наприклад, "Я можу з цим впоратися" або "Я залишуся міцним(ою)".

Зверніть увагу на свої думки

Ірина Кулік розповіла, що варто зосередитись на позитивних аспектах ситуації, намагаючись зрозуміти погляд іншої сторони, а не дозволяти негативним думкам захопити вас.

Встановіть межі

Якщо вас ображають чи підвищують голос, чітко висловіть свої кордони. Важливо комунікувати спокійно і рішуче.

Сфокусуйте увагу на чомусь іншому

Експерт зазначила, якщо ви відчуваєте, що не можете контролювати емоції, сфокусуйте свою увагу на чому іншому, або відверніться на деякий час, щоб заспокоїтися.

Шукайте підтримку

Важливо знати, що розмова з близькими друзями чи сім’єю після подібної ситуації може допомогти вам побороти свої емоції.

Раніше ми повідомляли про 7 ознак, що ви вже на межі вигоряння.

Також ми писали, що потрібно знати батькам, щоб їхня дитина була розумною.

Читайте РБК-Україна в Google News
люди