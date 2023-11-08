7 ознак, що ви вже на межі вигоряння: коли потрібно звертатися за допомогою

Вигоряння може бути різним, але у загальному - це психологічне, фізичне та ментальне виснаження вашого організму. У стані вигоряння ви не зможете продовжувати виконувати ефективно усі свої завдання. А при ігноруванні ознак, можна довести себе до повної зупинки чи фізичних хвороб.

Які ознаки вказують, що ви на межі та як запобігати вигорянню, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) за посланням на допис невролога та психотерапевта Ганни Чередниченко в Instagram.

Ознаки вигоряння

Зверніть увагу на свій стан і зверніться за допомогою, якщо у вас є такі ознаки:

Фізична та розумова втома

Постійні головні болі

Випадіння волосся

Порушення сну

Дратівливість

Хронічна тривога

Заїдання чи навпаки пропуски їжі

Усі ці симптоми сигналізують, що ваш організм втомився і стоїть на порозі повного виснаження. Виправити ситуацію інколи вдається перепочинком або зменшенням навантаження. Також варто звернутися за консультацією до спеціаліста.

Як запобігати вигорянню

Чесно оцініть свої можливості. Яку роботу ви можете ретельно виконати. Поговоріть з керівником або з собою, якщо ви самі собі директор.

Зверніться за допомогою. Делегуйте, навчіться довіряти іншим. Звісно, ніхто краще вас роботу не зробить, але тільки робота вічна, а ви - ні.

Поспіть. Сон - це пам'ять, увага та імунітет.

Тренуйтесь. Немає сил тренуватися? Сил нема, тому що ви не тренуєтесь. Не можете робити вправи, ходіть. Просто ходіть пішки від години щодня.

Відпочивайте. Плануйте відпочинок: прогулянка лісом, зустріч з друзями, похід в кіно. Не спланували - не відпочили. Медитуйте.

Спілкуйтесь. Знаходьте час поговорити з рідними.

Сходіть до психотерапевта.