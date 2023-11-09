Почему человек плачет, когда на него кричат и какие способы помогут избежать этого
Слезы - это естественная реакция человека на разные события. Часто человек начинает плакать, когда на него кто-то начинает кричать. Следует знать, как можно избежать такой реакции организма.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост психолога Ирины Кулик в Instagram.
Почему люди плачут
По словам специалиста, повышение голоса в разговоре может быть стрессовой ситуацией, и многие реагируют на это эмоционально.
Слеза состоит из воды, соли, кальция, магния и карбоната натрия. Кроме этого, в слезах имеется особый фермент лизоцим, обладающий антибактериальными свойствами.
Слезы выполняют одновременно несколько функций. На роговице нет кровеносных сосудов, поэтому они снабжают ее питательными веществами. Кроме того, они увлажняют и омывают глаза, очищая их от загрязнений.
Однако существуют способы контролировать свои эмоции и избежать слез, когда на человека кто-то кричит.
Как не плакать, когда кто-то кричит
Успокойте дыхание
Глубокое и спокойное дыхание может помочь человеку сохранить спокойствие и предотвратить плач. Медленно вдыхайте и выдыхайте, считая до трех.
Используйте положительные афирмации
Психолог рекомендует говорить себе положительные фразы, которые помогут сохранить эмоциональный контроль. Например, "Я могу с этим справиться" или "Я останусь крепким(ой)".
Обратите внимание на свои мнения
Ирина Кулик рассказала, что следует сосредоточиться на положительных аспектах ситуации, пытаясь понять взгляд другой стороны, а не позволять негативным мыслям увлечь вас.
Установите границы
Если вас оскорбляют или повышают голос, четко изложите свои границы. Важно коммуницировать спокойно и решительно.
Сфокусируйте внимание на чем-нибудь другом
Эксперт отметила, если вы чувствуете, что не можете контролировать эмоции, сфокусируйте свое внимание на чем-либо другом, или отвлекитесь на некоторое время, чтобы успокоиться.
Ищите поддержку
Важно знать, что разговор с близкими друзьями или семьей после подобной ситуации может помочь вам побороть свои эмоции.
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