Почему человек плачет, когда на него кричат и какие способы помогут избежать этого

Слезы - это естественная реакция человека на разные события. Часто человек начинает плакать, когда на него кто-то начинает кричать. Следует знать, как можно избежать такой реакции организма.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост психолога Ирины Кулик в Instagram .

Почему люди плачут

По словам специалиста, повышение голоса в разговоре может быть стрессовой ситуацией, и многие реагируют на это эмоционально.

Слеза состоит из воды, соли, кальция, магния и карбоната натрия. Кроме этого, в слезах имеется особый фермент лизоцим, обладающий антибактериальными свойствами.

Слезы выполняют одновременно несколько функций. На роговице нет кровеносных сосудов, поэтому они снабжают ее питательными веществами. Кроме того, они увлажняют и омывают глаза, очищая их от загрязнений.

Однако существуют способы контролировать свои эмоции и избежать слез, когда на человека кто-то кричит.

Как не плакать, когда кто-то кричит

Успокойте дыхание

Глубокое и спокойное дыхание может помочь человеку сохранить спокойствие и предотвратить плач. Медленно вдыхайте и выдыхайте, считая до трех.

Используйте положительные афирмации

Психолог рекомендует говорить себе положительные фразы, которые помогут сохранить эмоциональный контроль. Например, "Я могу с этим справиться" или "Я останусь крепким(ой)".

Обратите внимание на свои мнения

Ирина Кулик рассказала, что следует сосредоточиться на положительных аспектах ситуации, пытаясь понять взгляд другой стороны, а не позволять негативным мыслям увлечь вас.

Установите границы

Если вас оскорбляют или повышают голос, четко изложите свои границы. Важно коммуницировать спокойно и решительно.

Сфокусируйте внимание на чем-нибудь другом

Эксперт отметила, если вы чувствуете, что не можете контролировать эмоции, сфокусируйте свое внимание на чем-либо другом, или отвлекитесь на некоторое время, чтобы успокоиться.

Ищите поддержку

Важно знать, что разговор с близкими друзьями или семьей после подобной ситуации может помочь вам побороть свои эмоции.