Психолог розповів, що потрібно знати батькам, щоб їхня дитина була розумною

Зазвичай батьки прагнуть, аби їхня дитина була розвинутою, розумною, здоровою і щасливою. Але тоді потрібно звернути увагу на розвиток мовлення дитини, який напряму пов’язаний з розвитком її інтелекту.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пост психолога Дмитра Карпачова в Instagram .

Що батьки повинні знати

Дуже важливо слідкувати за тим, аби кількість слів, які використовує дитина, були в межах вікової норми.

Психолог каже, що вікові норми щодо мовленнєвого розвитку дітей можуть варіюватися в залежності від індивідуальних особливостей та культурних факторів.

Однак, є загальні настанови, які можуть допомогти зрозуміти, чи розвивається мовлення вашої дитини. Важливо пам'ятати, що це лише орієнтири, і кожна дитина може розвиватися індивідуально.

"Висновки щодо індивідуальних особливостей розвитку вашої дитини має робити фахівець, а не ваша бабуся, яка розповідає, що її старший брат взагалі почав говорити у 5 років", - йдеться у повідомленні.

Розвиток дитини у певні роки

0-3 місяці

Розвивається реакція на звуки, різні тони голосу та мелодії. Також дитина зосереджується на джерелі звуку.

Видає перші звуки, такі як "a", "o" та плач.

3-6 місяців

Дитина видає більше голосових звуків, інтонація стає різноманітнішою. ﻿﻿Починає повторювати звуки та склади, такі як "ба-ба" або "ма-ма".

Також реагує на своє імʼя та звуки навколишнього середовища.

6-9 місяців

Розвивається більш активне мовлення, дитина використовує різні звуки, склади та інтонації.

﻿﻿Починає розпізнавати знайомі слова, такі як "мама" або "тато". Розуміє прості інструкції, такі як "підійди" або "покажи".

9-12 місяців

Може вимовляти кілька окремих слів, таких як "ма-ма", "та-та" "баба" або інші звуки, що мають значення.

У такому віці дитина вже розуміє прості команди та інструкції, такі як "не чіпай" або "сиди".

12-18 місяців

Дитина вміє вимовляти кілька окремих слів (зазвичай близько 20-50 слів). ﻿﻿Розуміє прості інструкції та команди.

Також починає комбінувати слова у короткі фрази, такі як "що це?" або "дай мені".

18-24 місяців

﻿﻿Значно збільшує словник, вимовляючи від 200 до 300 слів.

﻿﻿Починає будувати двослівні речення, такі як "я хочу" або "тато йде". ﻿﻿Розуміє прості питання та може відповідати на них.

2-3 роки

У такому віці словник збільшується до приблизно 1000 слів. ﻿﻿Дитина будує речення з 3-5 слів, активно використовує граматичні структури. ﻿﻿Розуміє та може відповісти на прості питання, здатна розповідати про минулі події.