Чому гречка виходить несмачною: найголовніші помилки у приготуванні

Гречка дуже проста у приготуванні. Однак зіпсувати смак цієї каші можна дуже легко, якщо припускатися важливих помилок. Є нюанси у приготуванні, які варто знати.

Головні помилки при варінні гречки

Ви її не перебрали. Навіть магазинну гречку з упаковки потрібно обов'язково перевіряти на наявність сміття. Бажано перед приготуванням каші оглянути крупу хоч би візуально – порошинки можуть зіпсувати смак вашої страви.

Ви її не промили. Гречку перед варінням бажано промити в теплій проточній воді, щоб змити пилюку. Інакше смак каші буде значно гіршим. Можна промивати крупу кілька разів, якщо вона дуже запорошена. Найкращий показник - вода має бути прозорою.

Сира гречка. Під час зберігання крупа може стати сирою або технологія була порушена при виробництві. Тому гречку варто трохи обсмажити на сковороді – це дозволити її просушити та зробити кашу в рази смачнішою.

Ви довго її варили. Якщо ви варите кашу, як усі інші крупи й після закипання тримайте її на вогні понад 20 хвилин, то вона стане сухою і несмачною.

Не використовуєте масло та спеції. Гречка любить жири - можна додавати вершкове масло, м'який сир, засмажку на олії, підливи.

Як правильно варити гречку

Спосіб 1. Беремо гречку в пропорції 1 склянку крупи на 2 склянки води. Заливаємо кашу окропом, накриваємо кришкою і чекаємо, поки вона вбере всю воду і набухне. Можна каструлю загорнути в кухонний рушник.

Спосіб 2. Заливаємо окропом гречку, ставимо на вогонь і доводимо до кипіння. Додаємо масло, сіль та спеції. Закриваємо кришкою і чекаємо, поки гречка вбере всю воду і набухне.

Річ у тому, що магазинна коричнева гречка вже оброблена і варити її довго не потрібно, вона пройшла первинну обробку і є напівготовим продуктом.

Ретельно варити потрібно лише необроблену зелену гречку, але вона рідко буває у продажу.

Що можна додати до гречки

Обов'язково до гречаної каші потрібно додавати вершкове масло, а також сіль.

Багато хто любить гречку з різними спеціями - гострим перцем чилі, паприкою, куркумою. Також для цієї крупи підійде сушений часник і цибуля, кмин, сушена або свіжа зелень.

Особливої пікантності до вашої крупи додадуть різні підливи - з грибами, з овочами.

Дуже смачною буде гречка з консервованим лососем або м'яким сиром, наприклад адигейським або фетою.