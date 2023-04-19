Почему гречка получается невкусной: самые главные ошибки в приготовлении

Гречка очень проста в приготовлении. Однако испортить вкус этой каши можно очень легко, если допускать важные ошибки. Есть нюансы в приготовлении, которые стоит знать.

Главные ошибки при варке гречки

Вы ее не перебрали. Даже магазинную гречку из упаковки нужно обязательно проверять на наличие мусора. Желательно перед приготовлением каши осмотреть крупу хотя бы визуально - соринки могут испортить вкус вашего блюда.

Вы ее не промыли. Гречку перед варкой желательно промыть в теплой проточной воде, чтобы смыть пыль. Иначе вкус каши будет значительно хуже. Можно промывать крупу несколько раз, если она очень пыльная. Самый лучший показатель - вода должна быть прозрачной.

Сырая гречка. Во время хранения крупа может стать сырой или же технология была нарушена при производстве. Поэтому гречку стоит немного обжарить на сковороде - это позволить ее просушить и сделать кашу в разы вкуснее.

Вы долго ее варили. Если вы варите кашу, как все остальные крупы и после закипания держите ее на огне более 20 минут, то она станет сухая и безвкусная.

Не используете масло и специи. Гречка любит жиры - можно добавлять сливочное масло, мягкий сыр, зажарку на растительном масле, подливы.

Как правильно варить гречку

Способ 1. Берем гречку в пропорции 1 стакан крупы на 2 стакана воды. Заливаем кашу крутым кипятком, накрываем крышкой и ждем, пока она впитает всю воду и набухнет. Можно кастрюлю завернуть в кухонное полотенце.

Способ 2. Заливаем гречку кипятком, ставим на огонь и доводим до кипения. Добавляем масло, соль и специи. Закрываем крышкой и ждем, пока гречка впитает всю воду и набухнет.

Дело в том, что магазинная коричневая гречка уже обработана и варить ее долго не нужно, она прошла первичную обработку и является полуготовым продуктом.

Тщательно варить нужно только необработанную зеленую гречку, но она редко бывает в продаже.

Что можно добавить в гречку

Обязательно в гречневую кашу нужно добавлять сливочное масло, а также соль.

Многие любят гречку с различными специями - острым перцем чили, паприкой, куркумой. Также для этой крупы подойдет сушеный чеснок и лук, тмин, сушеная или свежая зелень.

Особой пикантности вашей крупе добавят различные подливы - с грибами, с овощами.

Очень вкусной будет гречка с консервированным лососем или мягким сыром, например, адыгейским или фетой.