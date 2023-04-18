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Зробіть так і ваша цибуля ніколи не буде підгоряти на пательні

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Вівторок 18 квітня 2023 18:44
Зробіть так і ваша цибуля ніколи не буде підгоряти на пательні Цей спосіб не дозволить згоріти цибулі на сковороді (фото: freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Смажена цибуля з м'яким і тонким смаком - відмінний додаток до багатьох страв. Однак у багатьох кулінарів є одна проблема – цибуля швидко починає горіти й чорніти на сковорідці. І замість прозорого злегка обсмаженого овоча виходить щось зовсім не смачне.

Який корисний лайфхак допоможе обсмажити цибулю та не допустити її згоряння – читайте у матеріалі нижче.

Що можна додати на сковороду

Якщо ви бачите, що цибуля починає підгоряти на сковороді або сильно темніти, а зменшення вогню не дає жодного результату, то вам знадобиться лід. Тримайте для таких випадків завжди у морозильній камері форму з кубиками льоду.

Покладіть один такий кубик на сковороду і це швидко дозволить зменшити температуру поверхні, а цибуля точно перестане горіти та чорніти. Ви зможете закінчити приготування страви і її не зіпсувати.

Річ у тому, що сковорода швидко нагрівається на вогні й зменшення вогню не дозволяє їй швидко охолонути. А кубик льоду допоможе зменшити температуру.

Важливий нюанс

Опускати кубик льоду на сковороду, яка стоїть на вогні, не варто. Заберіть її з вогню, а потім проверніть цей фокус. Коли сковорода охолоне, можете повернути її на вогонь, попередньо зменшивши його.

Також варто дуже акуратно використовувати цей лайфхак зі сковородами з антипригарним покриттям. Така процедура може негативно вплинути на стан такої поверхні.

До речі, раніше ми писали про те, які овочі та фрукти не потрібно чистити від шкірки.

А ще розповідали про те, на чому безпечніше смажити їжу – на грилі чи сковороді.

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