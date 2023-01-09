Цей простий спосіб дозволить збільшити об'єм звареної гречки вдвічі: секрет кулінарів

Гречка – смачний та корисний гарнір, який люблять у кожному будинку. І її часто варять у багатьох сім'ях. Приготувати гречку нескладно і це завдання подолає навіть новачок на кухні, а ще гречку рекомендують у списку страв, які можна приготувати без світла та плити.

Який спосіб дозволить вам збільшити об'єм гречаної каші вдвічі - читайте нижче.

Як збільшити об'єм гречки

Кулінари знають безліч способів, які допомагають приготувати гречану кашу розсипчастою, смачною, ситною та насиченою. І секрети кухарів дозволяють не лише покращити смак каші, а й збільшити її в об'ємі. Що суттєво дозволяє економити на цій крупі.

Щоб досягти такого ефекту, потрібно зробити процедури, які дозволять кожному зернятку гречки повністю розкритися. Це дасть каші неповторний смак, який сподобається навіть тим, хто не дуже любить гречку.

Спосіб перший. Насипте склянку гречки у каструлю. Залийте окропом у співвідношенні 1:1. Накрийте кришкою і залиште на ніч, щоб набухла крупа. Якщо вранці гречка тверда, можна поставити її на вогонь і довести до кипіння. Потім додати вершкове масло й укутати в рушник на пів години.

Спосіб другий. Перед варінням гречку потрібно промити. Зробіть це двічі. Спочатку теплою водою у співвідношенні 1:1+100 мл. Потім промийте крупу холодною водою.

Після промивання відправте підготовлену гречку в окріп. Відразу ж додайте сіль і соду - по щіпці. Варіть кашу 30 хвилин на маленькому вогні до повного випаровування рідини.

Ще кілька секретів про приготування гречки

Варіть гречану кашу у каструлі з товстим дном. Від цього смак каші може суттєво змінитися.

У процесі варіння не чіпайте крупу зовсім. Не потрібно її перемішувати. Інакше вона стане рідкою, зернятка луснуть і ваш гарнір перетвориться на розмазню.

Перевірити кашу на готовність просто – проведіть ложкою по дну каструлі. Якщо там немає води, можна знімати кашу з вогню.

Якщо боїтеся, що каша пригорить – можете зняти з вогню каструлю трохи раніше. Закрийте кришкою та накрийте рушником ще на 10 хвилин. Вода повністю вбереться у крупу.