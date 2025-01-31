Чоловік врятував птаха, але його вчинок у відповідь неймовірно вражає

Кілька місяців тому Марк Фоден знайшов на плацу військової казарми в Плімуті птаха у критичному стані. Це виявилася сова, яку чоловік забрав додому, щоб врятувати. Птах був виснажений і не міг навіть самостійно поїсти.

Марк Фоден врятував сову від голодної смерті, годував його, доглядав - до повного одужання. Свого підопічного він назвав Тіберіус - на честь героя фільму "Зоряний шлях".

"Він був дуже виснажений, думаю, його довго не годували. Він був буквально на межі. Спочатку він не хотів їсти, доводилося годувати його вручну. Але тепер він виріс у прекрасного хлопця", - розповів чоловік.

Він зазначив, що міцний характер у птаха він помітив одразу. Каже, що він був упертим і було видно, що він хоче жити. І йому просто потрібна була допомога.

Протягом кількох тижнів Марк доглядав за совою, створив йому комфортні умови для життя та слідкував за його раціоном. За деякий час птах звик до чоловіка і навіть дозволив тримати себе на руках.

Марк врятував напівживого птаха і тепер він його друг (фото: Jam Press/Ring)

Коли Тіберіус одужав, Марк випустив його на волю. Птах спочатку не розумів, що він вільний і не дуже хотів повертатися у дику природу.

"Коли я його випускав, він не відразу зрозумів, що відбувається, кілька разів повертався. Тепер же він прилітає сам", - додав пенсіонер.

Коли сова освоїлася у природі, вона не забула свого рятувальника. Тепер Тіберіус щоночі провідує Марка, якій зовсім не очікував, що птах буде постійно повертатися і та віддячувати за свій порятунок.