Мама-собака у повному відчаї принесла цуценя без свідомості до ветеринарної клініки (відео)
Лікарі ветеринарної клініки у Туреччині були шоковані вчинком великої мами-собаки. Вона принесла в зубах своє непритомне цуценя та поклала його біля вхідних дверей і сіла, ніби благаючи про допомогу.
Що відомо про цей випадок та чи вдалося врятувати цуценя, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Oddyty Central.
Велику бродячу собаку зняла камера відеоспостереження, яка знаходиться на будинку, де розташована ветеринарна клініка в районі Аднан Кахведжі Бейлікдузу, в провінції Стамбулу.
У той день до клініки постукав молодий чоловік, який приніс напівживе цуценя. Він розповів, що знайшов маля на вулиці та стверджував, що він єдиний, хто вижив з бродячого посліду.
Ветеринари кинулись рятувати цуценя і надали усю необхідну допомогу. Але те, що відбулося згодом - шокувало абсолютно усіх.
Через деякий час до клініки прийшла велика бродяча собака, яка несла в зубах цуценя, що втратило свідомість. Вона обережно поклала цуценя до дверей клініки та сіла поруч, ніби благаючи про допомогу.
Мама-собака принесла непритомне цуценя до ветеринарів (Кадр з відео)
Зневірену тварину побачив технік, який кинувся на допомогу собачій матусі. Цуценя страждало від переохолодження, було без свідомості, але мале серцебиття. Мама-собака пішла у приміщення клініки слідом за ветеринаром і стежила, поки лікарі надавали допомогу її непритомній дитині.
На щастя, врятувати цуценя вдалося і доктор Батуралпу Оган та його команда влаштувала маму та малятко у клініці. З'ясувалося, що щеня, якого перед тим приніс невідомий хлопець - також з цього посліду.
"Поки що все йде добре. Лікування як цуценя, так і його брата, поки що триватиме. Ми поки не приймаємо відвідувачів, через стан їхнього здоров'я. Собака-мама також одужує добре. Її історія зацікавила багатьох людей, вона дуже розумна та турботлива собака, яка показала любов матері-собаки до своїх дітей-цуценят", - розповів доктор.
Мама-собака та її цуценята почали одужувати (Кадр з відео)
Він також додав, що скорше за все, у мами-собаки було недостатньо молока для всього посліду, тому деякі з цуценят не вжили. Зараз малюків відгодовують сумішшю.
Відео з мамою-собакою стало вірусним в інтернеті й клініка отримала багато телефонних дзвінків від стурбованих любителів тварин. Зараз ветеринари сподіваються знайти теплий та люблячий дім для всієї собачої родини.
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