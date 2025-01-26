Риба "судного дня". На узбережжі моря люди побачили передвісника катастроф: про що вона попереджає?

У Мексиці на узбережжі південного краю півострова Баха-Каліфорнія несподівано побачили рідкісну рибу, яку вважають передвісницею катастрофи. За легендою, ці риби "судного дня" виходять на поверхню, щоб попередити людей про біду.

Що відомо про цих риб "судного дня" та про що вони попереджають, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Express.

Масивну рибу "судного дня" на туристичному пляжі Кабо-Сан-Лукас в Мексиці знайшли двоє серфінгістів. Ця риба вважається однією з найдовших в океані й вона рідко виходить на поверхню. Риба, яку знайшли на пляжі, ще була жива. Але у неї була відсутня задня частина хвоста.

Це риба, яку називають веслориба - представники цього виду можуть досягати 10 метрів у довжину і важити понад 200 кілограмів.

Побачити її живою - погана ознака, оскільки вони залишають своє природне середовище проживання лише тоді, коли зазнають біди. А знаходяться вони переважно на глибині 1000 метрів.

За легендою, риби "судного дня" спливають з глибини, щоб попередити людей про наближення стихійного лиха. Вони живуть настільки близько до дна океану, що відчувають, коли починається сейсмічна активність і у паніці викидаються на поверхню.

У японській міфології це риба "рюгу но цукай", що означає - "посланець з палацу бога морського дракону". Такі риби попереджали людей про цунамі.

Місцеві жителі, які встигли побачити цю рибу, налякані. І це не дивно, бо веслориби не раз попереджали про природні катаклізми.

У 2011 році 20 таких риб (веслориб) викинуло на узбережжі Японії за кілька місяців до сильного землетрусу та цунамі.

У 2017 шість таких риб "судного дня" було помічено на півдні Філіппін - за декілька днів до смертоносного землетрусу.

Рибу "судного дня" побачили на пляжі в Мексиці (фото: express.co.uk)