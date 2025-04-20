Чоловік на місяць відмовився від кави та пив зелений чай: ось як змінився організм
Чашка кави зранку - для багатьох незамінна звичка, але не завжди корисна. Чоловік з Великої Британії на місяць повністю відмовився від кави, замінивши її зеленим чаєм. Як змінилося його самопочуття та тіло?
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Liverpool echo.
Що сталось з організмом чоловіка
Протягом типового восьмигодинного робочого дня Крістофер Меграт з Великої Британії випивав принаймні чотири чашки кави, кожну з яких було наповнено молоком.
Тому він вирішив замінити каву на зелений чай, намагаючись побороти проблеми зі здоров’ям.
"Змучений здуттям живота та постійними головними болями, які я звинувачував у надмірному споживанні кофеїну та молочних продуктів, я відчайдушно прагнув змін", - розповів він.
В перший день після відмови від кави, чоловік відчув себе млявим, "ніби він прокинувся у новому тілі".
За його словами, для свого експерименту він вибрав стандартний зелений чай із супермаркету, випиваючи приблизно п’ять-шість кружок у будні, а у вихідні скоротив до 2.
"Я суворо дотримувався свого режиму зеленого чаю з 9 ранку до 17 вечора. Через чотири тижні використання цієї нової моделі я почуваюся свіжим, як ромашка! Впроваджуйте це своє життя", - сказав Крістофер.
До того ж він відчув себе бадьоріше і щасливіше. Головні болі зникли і покращився стан шкіри.
Крістофер Меграт (фото: liverpoolecho.co.uk)
Чим корисний зелений чай
Зелений чай походить з тієї ж рослини, що й чорний, однак, на відміну від свого чорного аналога, який піддається окисленню, листя зеленого чаю залишаються неокисленими.
Листя зеленого чаю пропарюють, щоб зупинити процес окислення. Методи антиокислення відрізняються в Японії та Китаї, що може дещо змінити смак.
Зелений чай природним чином містить кофеїн, але також доступні версії без кофеїну. Попри поширену думку, напої з кофеїном, такі як зелений чай, можуть бути такими ж зволожуючими.
Такий напій багатий різновидом поліфенолу, відомого як катехін. Ці антиоксиданти допомагають запобігти пошкодженню клітин і пропонують інші переваги для здоров’я.
Найпоширенішим і добре відомим катехіном у зеленому чаї є епігалокатехін-3-галлат (EGCG), який, за даними досліджень, може покращувати різні стани здоров’я або маркери захворювань.
Деякі потенційні переваги зеленого чаю включають:
- містить високий вміст захисних рослинних сполук, які називаються поліфенолами
- підтримує концентрацію та увагу
- заспокоює
- захищає мозок від деменції
- прискорює метаболізм
- підтримує контроль рівня цукру в крові
- знижує ризик діабету та серцевих захворювань
- підтримує здоров'я кісток
- покращує здоров’я кишечника
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