Мужчина на месяц отказался от кофе и пил зеленый чай: вот как изменился организм

Чашка кофе утром - для многих незаменимая привычка, но не всегда полезная. Мужчина из Великобритании на месяц полностью отказался от кофе, заменив его зеленым чаем. Как изменилось его самочувствие и тело?

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Liverpool echo .

Что произошло с организмом мужчины

В течение типичного восьмичасового рабочего дня Кристофер Меграт из Великобритании выпивал по крайней мере четыре чашки кофе, каждая из которых была наполнена молоком.

Поэтому он решил заменить кофе на зеленый чай, пытаясь побороть проблемы со здоровьем.

"Измученный вздутием живота и постоянными головными болями, которые я обвинял в чрезмерном потреблении кофеина и молочных продуктов, я отчаянно стремился к переменам", - рассказал он.

В первый день после отказа от кофе, мужчина почувствовал себя вялым, "будто он проснулся в новом теле".

По его словам, для своего эксперимента он выбрал стандартный зеленый чай из супермаркета, выпивая примерно пять-шесть кружек в будни, а в выходные сократил до 2.

"Я строго придерживался своего режима зеленого чая с 9 утра до 17 вечера. Через четыре недели использования этой новой модели я чувствую себя свежим, как ромашка! Внедрите это в свою жизнь", - сказал Кристофер.

К тому же он почувствовал себя бодрее и счастливее. Головные боли исчезли и улучшилось состояние кожи.

Кристофер Меграт (фото: liverpoolecho.co.uk)

Чем полезен зеленый чай

Зеленый чай происходит из того же растения, что и черный, однако, в отличие от своего черного аналога, который подвергается окислению, листья зеленого чая остаются неокисленными.

Листья зеленого чая пропаривают, чтобы остановить процесс окисления. Методы антиокисления отличаются в Японии и Китае, что может несколько изменить вкус.

Зеленый чай естественным образом содержит кофеин, но также доступны версии без кофеина. Несмотря на распространенное мнение, напитки с кофеином, такие как зеленый чай, могут быть такими же увлажняющими.

Такой напиток богат разновидностью полифенола, известного как катехин. Эти антиоксиданты помогают предотвратить повреждение клеток и предлагают другие преимущества для здоровья.

Самым распространенным и хорошо известным катехином в зеленом чае является эпигалокатехин-3-галлат (EGCG), который, по данным исследований, может улучшать различные состояния здоровья или маркеры заболеваний.

Некоторые потенциальные преимущества зеленого чая включают: