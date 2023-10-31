Катерина Кухар натякнула на розлучення з чоловіком: "В особистому житті відбуваються зміни"

Українська прима-балерина і незмінна суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар розповіла про зміни в особистому житті і показалася у соцмережах з новою зачіскою. Прихильники припустили, що артистка таким чином натякає на розлучення зі своїм чоловіком Олександром Стояновим.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram балерини.

Катерина Кухар натякнула на розрив з чоловіком

Вже декілька місяців у мережі ходять чутки, що балетна пара більше не разом.

Про це може свідчити те, що подружжя вже давно не публікувало спільні фото, а також відписалося від один одного в Instagram.

Катерина Кухар з Олександром Стояновим (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Підлила масла у вогонь і сама Кухар. Вона поділилася світлиною, на якій демонструє свою нову зачіску.

"Коли в особистому житті жінки відбуваються зміни, вона йде до перукаря", - підписала знімок Катерина, підігрівши чутки про розлучення.

Катерина Кухар (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Нагадаємо, Катерина Кухар і Олександр Стоянов офіційно зареєстрували шлюб у 2019 році. До цього вони були разом десять років.

Пара виховує спільну доньку Анастасію. Крім того, у Кухар є син Тимур від першого шлюбу.